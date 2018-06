Cade di bici e muore | è un turista olandese Tentativo di rianimazione dei passanti

Cade in bici : grave 13enne soccorso in elicottero : Un ragazzino di 13 anni è rimasto ferito in modo grave Cadendo con la sua bici nella zona del monte Pora, a Castione della Presolana (Bergamo). L’incidente in via Malga Alta e sul posto è intervenuto l’elisoccorso del 118 inviato da Sondrio. Non è ancora chiaro se abbia fatto tutto da solo o se altre persone siano state coinvolte nell’incidente. Il tredicenne è stato trasferito in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni ...

Cade dalla bici mentre passeggia - muore un giovane di 24 anni : Non ce l'ha fatta Rocco Perrino , il giovane di 24 anni di Poggiomarino. E' deceduto questa mattina all'ospedale di Nocera Inferiore. Era stato ricoverato in rianimazione dopo il malore improvviso che ...

Cade in bicicletta in via Petrarca - portato al pronto soccorso : Ancora un incidente, un uomo di 66 anni è caduto dalla bicicletta in via Petrarca. E' stato soccorso dai sanitari del 118 intorno alle 15,20 ed è stato portato all'ospedale San Donato di Arezzo in ...

Cade con la bici e finisce su una catena tirata - ciclista 60enne muore durante una gara : Fabio Siess, 60 anni, residente a Tortona, era in coma da sabato in seguito a un incidente sulla bicicletta. Partecipava ad un trail in Toscana, ha sbandato sul brecciolino e ha perso il controllo del mezzo, Cadendo e battendo la testa a terra.Continua a leggere

Tragedia a Camaldoli - medico del 118 Cade di bicicletta e muore in una scarpata. Cornioli : 'Ha dato un contributo prezioso alla comunità' : 'Una persona mite, buona. Un ottimo professionista, che manteneva rapporti positivi con tutti'. Con queste parole Massimo Mandò, direttore Dipartimento Emergenza Urgenza della Asl Toscana sud est, ha ...

Medico muore Cadendo in una scarpata con la bicicletta : soccorso dai colleghi : Ha perso la vita per una drammatica caduta in bicicletta. Emanuele Ricci, biturgense Medico del 118, stava scendendo da Camaldoli verso Bibbiena insieme ad un gruppo di amici, medici anche, loro ...

Turista Cade da bici per sfuggire a cani randagi nel vibonese - é grave : San Calogero , Vibo Valentia, - Un Turista svizzero di 67 anni ha riportato gravi ferite cadendo rovinosamente con la sua bicicletta per sottrarsi all'aggressione di alcuni cani randagi. É accaduto ...

Cade dalla bicicletta - batte la testa e sviene : grave bimbo di 10 anni : UDINE - Versa in gravi condizioni un bambino di dieci anni che è caduto dalla sua bicicletta nel pomeriggio di oggi, sabato 5 maggio, poco prima delle 16.39. È successo nella frazione di Collerumiz, ...

Cade in bici - sessantenne ferito : Ciclista Cade lungo la strada provinciale 59, a Talla, e resta ferito. E' un sessantenne di Ortignano Raggiolo. Ha riportato un trauma cranico commotivo ed è stato trasportato in codice giallo alle ...

Papa : la Chiesa è come una bicicletta - Cade se è immobile : Città del Vaticano, 24 apr. , askanews, 'l'equilibrio della Chiesa, per così dire, è proprio nella mobilità, nella fedeltà allo Spirito Santo. Qualcuno diceva che l'equilibrio della Chiesa assomiglia ...