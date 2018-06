Business plan | come e perché è necessario farlo bene

gqitalia

(Di martedì 26 giugno 2018) Ilè uno schema di lavoro utile sia a chi ha deciso di mettersi in gioco per capireorganizzare e ottimizzare il proprio tempo e quello degli eventuali soci, sia per fare conoscere il proprio progetto all’esterno alla ricerca di finanziamenti, nuovi soci e clienti. Unfattoè un documento che fornisce tutte le informazioni su ciò che si vuole realizzare. Si tratta di una guida strategica che aiuta a gestire una nuova proposta di prodotti o servizi, serve da bussola per affrontare il mercato e a prevedere con buona approssimazione le opportunità e i rischi che possono presentarsi durante la navigazione. Non è ovviamente la panacea di ogni male e il suo ruolo, pratico e allo stesso tempo ideale, permette di avere un riferimento che altrimenti renderebbe difficile l’identificazione di un percorso, di una strategia e della valutazione dei risultati che ...