Bus fermi | metro lenta e funicolare bloccata A Napoli si gira a piedi

(Di martedì 26 giugno 2018)- Chi va a, va sano e va lontano. A, il vecchio adagio si adatta al mutare dei tempi. Tempi difficili per chi vuole (vorrebbe) prendere un mezzo pubblico, magari pagando pure il biglietto considerato che, statistiche alla mano, il 54 per cento dei passeggeri dei bus, quei pochi che sono in circolazione, non lo fa. Percentuale che sale al 70 per cento se dal centro ci spostiamo in periferia.E questo accade, nonostante il sempre ottimista sindaco Luigi de Magistris abbia dichiarato che, entro il 2019,sarà "tra le capitali mondiali dei trasporti". Convinto lui.Ieri, per il quarto giorno consecutivo, ladi Mergellina è rimasta chiusa. Quindici dipendenti si sono tutti ammalati (tutti) venerdì scorso, e senza di loro si tratta di addetti alla sicurezza e all'esercizio, quelli che danno il vapore, insomma il treno non può proprio partire. Gli altri due ...