Buona Scuola | il governo inizia a smontare la riforma | addio alla chiamata diretta dei

Colpo alla "Buona scuola" : eliminata la "chiamata diretta" : Colpo duro alla "buona scuola" varata dal governo Renzi. Con un accordo tra i sindacati e il Miur è stata cancellata la "chiamata diretta" per i docenti. Ad annunciarlo è stata una nota della Uil dopo aver siglato il patto con il Ministero. Patto firmato anche da FLC Cgil - Cisl Scuola - Uil Scuola - Gilda. Come hanno sottolineato le sigle sindacali, questo accordo pone la parole "fine" alla "chiamata diretta da parte dei dirigenti scolastici e, ...

Eliminata la chiamata diretta dei docenti - firma Miur-sindacati. Era un cardine della 'Buona Scuola' : ROMA - E' stato firmato tra Miur e i sindacati l'accordo che prevede che il personale docente venga assegnato alla scuola dall'Ufficio scolastico territoriale attraverso i titoli e il punteggio della ...

Primo colpo alla Buona Scuola : cancellata la chiamata diretta dei docenti : E' stato firmato tra Miur e i sindacati, l'accordo che prevede che il personale docente venga assegnato alla Scuola dall'Ufficio scolastico territoriale attraverso i titoli e il punteggio della mobilità. Dunque si prevede il passaggio dei docenti dall'ambito territoriale alla Scuola "disapplicando" la chiamata diretta prevista dalla Buona Scuola.

Ministro - salvi la Scuola dalla "Buona Scuola" : Ecco perché c'è da augurarsi che il preannunciato superamento della "buona Scuola" " come da contratto di governo " non investa soltanto il profilo organizzativo della politica scolastica , ...

Buona Scuola : M.S.A scrive a Bussetti - le urgenze da risolvere : Breve comunicato da parte dell’Associazione M.S.A rivolto al ministro dell’Istruzione Bussetti. La Buona Scuola e le revisioni da fare su alcuni punti. A poche settimane dalla nomina del ministro Bussetti al capo del Ministero dell’Istruzione, il prof. Luciano Scandura, in qualità di coordinatore nazionale dell’Associazione M.S.A. comparto Scuola, ha inviato una lettera al neoministro per […] L'articolo Buona Scuola: M.S.A ...

Scuola - ultime notizie precariato : Italia denunciata al Parlamento Europeo ‘Buona Scuola e Jobs Act illegittimi’ : “La Buona Scuola e il Jobs Act introdotti in Italia dagli ultimi due governi sono illegittimi e non hanno affatto risolto il cronico problema del personale docente e Ata che rimane in altissima percentuale precario e sottomesso a continue lesioni dei propri diritti lavorativi”. A pronunciare queste parole il Presidente dell’Anief, Marcello Pacifico, parlando a Bruxelles al consesso di parlamentari UE […] L'articolo Scuola, ultime ...

Ministro Bussetti : ‘Buona Scuola? Nessuno strappo ma riforme condivise’ : Il Ministro Bussetti, in un’intervista a corriere.it, parla della Buona Scuola e dei tanti temi di attualità dell’universo scolastico. Afferma che il Ministero dell’Istruzione sarà al fianco di tutti i docenti che hanno subito attacchi e aggressioni e che si costituirà parte civile. Marco Bussetti rincara la dose sull’argomento sostenendo voler riportare l’insegnante al centro del […] L'articolo Ministro ...

Scuola - news 17/6 : probabile DL urgente per modificare la Buona Scuola? : Ultime notizie 17 giugno 2018, Scuola – Rimangono quasi meno di tre mesi dall’inizio del nuovo anno scolastico e alcune tematiche dovrebbero essere risolte al più presto. Prima tra tutte la tanto odiata ‘chiamata diretta’ da parte dei Dirigenti Scolastici. Presto un Decreto Legge (d’urgenza) per modificare la Buona Scuola Stamane, un interessante articolo su […] L'articolo Scuola, news 17/6: probabile DL urgente per ...

La perversione neoliberista nella legge sulla Buona Scuola tra tradisce i ragazzi e li abbandona nelle mani delle aziende - : In economia , continua Patrizia Scanu, le ricette neoliberiste sono principalmente tre: deregulation , ovvero assenza di regole che limitino l'acquisizione di profitti e la circolazione dei capitali,...

Il Supplente : Rai 2 mostra la «Buona scuola». Racconto immersivo ed empatico : Il Supplente, Roberto Saviano Rai2 vuole mostrare la «buona scuola» e la ricrea con l’artificio televisivo. Ovviamente non ci riferiamo all’omonima e controversa riforma politica, ma al nuovo factual prodotto da Palomar e trasmesso ieri in prime time. Il Supplente – questo il titolo del programma – ha mostrato le dinamiche di una lezione tenuta ad una classe di studenti da un vip, eccezionalmente calato nei panni di ...

Il Supplente : Rai 2 mostra la «Buona scuola». Racconto immersivo ed empatico : Il Supplente, Roberto Saviano Rai2 vuole mostrare la «buona scuola» e la ricrea con l’artificio televisivo. Ovviamente non ci riferiamo all’omonima e controversa riforma politica, ma al nuovo factual prodotto da Palomar e trasmesso ieri in prime time. Il Supplente – questo il titolo del programma – ha mostrato le dinamiche di una lezione tenuta ad una classe di studenti da un vip, eccezionalmente calato nei panni di ...

Terza media - al via gli esami per 560mila : i primi con la Buona Scuola : Terza media, al via gli esami per 560mila: i primi con la Buona Scuola Gli studenti devono svolgere tre prove più il colloquio orale. Il test Invalsi è stato anticipato a primavera e non incide sul voto finale. Intanto il Miur ha diffuso i dati dello scorso anno: ammessi all’esame il 98% degli alunni Parole ...

Terza media - al via gli esami per 560mila : i primi con la Buona Scuola - : Gli studenti devono svolgere tre prove più il colloquio orale. Il test Invalsi è stato anticipato a primavera e non incide sul voto finale. Intanto il Miur ha diffuso i dati dello scorso anno: ammessi ...

Terza media - via agli esami : sono i primi con la Buona scuola : sono 560mila gli studenti che affronteranno scritti e orali. Ecco tutte le novità previste dalla riforma del governo Renzi. Le prove Invalsi, sostenute ad...