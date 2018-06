Buon compleanno Edoardo Frangi | Pio Cerocchi | Paolo Maldini…

Russia 2018 : Maradona elogia l’Inghilterra e augura Buon compleanno a Messi : L’ex stella del calcio mondiale Diego Armando Maradona ha elogiato il gioco di squadra messo in mostra dall’Inghilterra nella vittoria per 6-1 contro Panama ed ha detto che questo è il riflesso del buon lavoro svolto dagli inglesi dalle divisioni inferiori. “Ecco quanto è buono e quanto bene hanno fatto, perché non credo che il merito sia tutto dell’allenatore (Gareth Southgate), sono campioni Under-17 e Under-20. Questo ...

Buon compleanno Vittorio Feltri - Piercarlo Carta - Simone Zaza… : Buon compleanno Vittorio Feltri, Piercarlo Carta, Simone Zaza… …Roberto Vecchioni, Aldo Serena, Gaetano Gifuni, Augusto Barbera, Antonio Pappalardo, Luciano Rossi, Patrizia Bisinella, Paola Bragantini, Ernesto Carbone, Alessandro Tonolli, Selvaggia Quattrini, Alessia Mancini, Daniele Gastaldello, Francesca Messere, Alessandro Longhi, Rodrigo Bentancur… Oggi 25 giugno compiono gli anni: Piercarlo Carta, giornalista, docente; Severino Pavan, ex ...

Buon compleanno Renzo Arbore - Nella Ottolenghi - Lionel Messi… : Buon compleanno Renzo Arbore, Nella Ottolenghi, Lionel Messi… …Cesare Romiti, Emilio Fede, Natalia Aspesi, Marisa Borroni, Giorgio Bogi, Gloria Christian, LoRenzo Pilat, Edoardo Vianello, Andrea Monorchio, Augusto Fantozzi, Vittorio Storaro, Gabriele Cimadoro, LoRenzo del Boca, Massimo Bitonci, Vladimir Luxuria, SereNella Fucksia, Alessandra Moretti, Luca Angeletti, Francesco Bonifazi, Edoardo Frau, Yari Orrù, Gianni Munari, Chiara de ...

Buon compleanno a Zidane - l'uomo dei record : ... Real Madrid 2002, • 2 Supercoppe UEFA , Juventus 1996, Real Madrid 2002, • 2 Coppe Intercontinentali , Juventus 1996, Real Madrid 2002, • 1 Coppa del Mondo FIFA , Francia, 1998, • 1 Campionato ...

Buon compleanno Fabio Volo - Francesca Schiavone… : Buon compleanno Fabio Volo, Francesca Schiavone… …Zinedine Zidane, Alessandro Bartezzaghi, Arnaldo Pomodoro, Gianni Sanjust, Mino Bellei, Tiziana Maiolo, Luciano Cimmino, Gherardo Colombo, Lucetta Scaraffia, Paolo Migone, Giovanni Bianconi, Marco Cestoni, Stefania Cento, Antonio Carannante, Mattia Feltri, Isabella de Monte, Francesca Cavallin, Patrick Vieira, Pierluigi Diaco, Antonio Ianniello, Giulio Migliaccio, Mario Pianese, Francesco de ...

Buon compleanno Meryl Streep - i 5 cult da rivedere : un'attrice iconica, è una donna forte e ferma nella sue convinzioni. Meryl Streep ha lasciato un'impronta nell'industria hollywoodiana degli ultimi cinque decenni, diventando in poco tempo una tra le ...

Buon compleanno Meryl Streep - Emanuele Filiberto - Giorgio Pasotti… : Buon compleanno Meryl Streep, Emanuele Filiberto, Giorgio Pasotti… …Carlo Cabigiosu, Annarita Spinaci, Francesco Magni, Giampiero Gramaglia, Lanfranco Vaccari, Paolo Rossi, Cinzia Monreale, Giuseppe Zinetti, Giovanni Mauro, Jo Squillo, Dan Brown, Flavio Piscopo, Claudio Insegno, Massimiliano Ferretti, Francesco Russo, Claudia Barbieri, Isabelle Adriani, Maria Marzana, Angelica Leo, Andrea Mantovani, Tomas Švedkauskas… Oggi 22 giugno compiono ...

Buon compleanno William - il principe dolce : Ha un sorriso composto ma aperto, un trendy buzz cut (modo rispettoso ed educato per definire la sua imperante calvizie) che l’ha costretto a optare per un taglio in stile militare e un corpo atletico. William è notoriamente uno sportivo: gioca a football, da oltre dieci anni è presidente della FA, la Football Association, è appassioanto di Polo e ama sciare con sua moglie Kate Middleton. Ma non è l’aspetto esteriore che colpisce di ...

Buon compleanno Michel Platini - Maria Luisa Tabacchini… : Buon compleanno Michel Platini, Maria Luisa Tabacchini… …Franco Cordova, Nino d’Angelo, Cesare Rimini, Fiorella Mari, Eloisa Cianni, Franco Piavoli, Emanuele Dotto, Manu Chao, Gregorio Gitti, Gennaro Migliore, Serena Daolio, Cristiano Lupatelli, William, Alessandro Franceschini, Andrea Cinciarini… Oggi 21 giugno compiono gli anni: Maria Luisa Tabacchini, manager; Adriana Sivieri, attrice (100 anni); Lamberto Bartolucci, generale; Erminio ...

Buon compleanno Nicole Kidman : i 5 ruoli cult : Nicole Kidman è una delle attrici più iconiche della nostra contemporaneità. Con numerosi riconoscimenti alle spalle - un premio Oscar con migliore attrice e cinque Golden Globe - e tanti ruoli ...

Buon compleanno Adriano Ossicini - Nicole Kidman - Kalidou Koulibaly… : Buon compleanno Adriano Ossicini, Nicole Kidman, Kalidou Koulibaly… …Luca Lotti, Luigi de Magistris, Alessandra Panelli, Jean-Marie Le Pen, Mirko Pavinato, Riccardo Ventre, Domenico Adinolfi, Salvatore Cardinale, Lionel Richie, Marco Bonino, Valerio Evangelisti, Rinaldo Sagramola, Massimo Cervellini, Roberto Scarnecchia, Lapo Pistelli, Ivo Pulga, Gianni Fantoni, Angela Melillo, Stefano Lucidi, Monica Carlin, Lorenzo Squizzi, Alex ...

Buon compleanno Mario Giordano - Corrado Accaputo - Marco d’Auria… : Buon compleanno Mario Giordano, Corrado Accaputo, Marco d’Auria… …Lorenzo Pellegrini, Isa Bellini, Gilberto Benetton, Lino Dainese, Pietro Soddu, Marisa Pavan, Adriano Mazzoletti, Rosalba Neri, Chico Buarque, Aung San Suu Kyi, Salman Rushdie, Edoardo Raspelli, Daria Nicolodi, Francesco Moser, Gilda Giuliani, Stefano Bizzotto, Pasquale Bruno, Cristina Bignardi, Massimiliano Gallo, Cristina Guerra, Sergio Boccadutri, Valerio Cleri, Claudio ...

Varese - Buon compleanno - Insubria. Lanciato il cartellone per i 20 anni dell'ateneo : ... uno strumento per sviluppare una scienza "diffusa", fatta non solo ad uso e consumo degli "addetti ai lavori". Per incoraggiare la creazione di un rapporto tra il ricercatore e la "folla", nel segno ...

Omicidio Loris - papà : "Tra una lacrima e un sorriso Buon compleanno" - : Davide Stival dedica una lettera al figlio, ucciso nel Ragusano nel 2014, nel giorno in cui avrebbe compiuto 12 anni: "Proviamo a essere forti io e il tuo fratellino, ci riusciamo perché sentiamo il ...