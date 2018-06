Btp e Italia | settimana della verità su fiducia mercati

Tensioni in Italia e in Europa : tre scenari per i Btp : Lo scenario negativo Il Governo è conflittuale con l'Europa su immigrazione e politica fiscale. Tuttavia, l'Italia non mette in discussione l'adesione all'euro. La crescita economica è poco stabile. ...

Appesi a Draghi. Attesa sul destino del bazooka. Aste Btp - schizzano i rendimenti : il conto del debito italiano sale : Per un giorno tutti gli occhi dell'Europa saranno puntati su Riga. È nella capitale della Lettonia che si terrà giovedì l'Attesa riunione esterna del Comitato direttivo della Banca Centrale Europea. La strada sembra ormai tracciata, e segue la traiettoria delle dichiarazioni rilasciate da membri del board negli ultimi giorni: la fine del bazooka, ovvero la politica monetaria espansiva avviata da Mario Draghi in seguito alla ...

Spread - il differenziale Btp-Bund in calo sotto i 240 punti. Borsa italiana la migliore d’Europa con le banche : La differenza di rendimento (Spread) tra i Btp italiani e i Bund tedeschi è scesa lunedì intorno ai 240 punti dopo la chiusura a 268 di venerdì sera, quando lo Spread si era allargato rispetto ai giorni precedenti. Il rendimento del titolo decennale è sceso sotto il 2,9%. Positivo anche il fronte azionario, con Piazza Affari miglior listino europeo: sfiora il 2 per cento grazie al traino delle banche a partire da Unicredit, Intesa ed Mps. ...

Per l'Italia nuovo test sui mercati - in asta 12 mld di Bot e Btp : Roma, 10 giu. , askanews, Ancora riflettori puntati sull'Italia sui mercati finanziari. Una settimana importante quella che si apre domani dopo le fibrillazioni delle ultime sedute con Piazza Affari ...

Btp - dopo 1.330 giorni l’Italia paga più degli Usa. E la curva del debito fa paura : Come nel 2014 i BTp pagano 20 punti base in più rispetto ai Treasury. Nonostante tra i due Paesi ci siano oltre 140 punti base di differenza di inflazione...

Spread Btp-Bund a 268 punti - Piazza Affari perde l'1 - 89% - pesa l'incertezza Scholz : «Italia non fallirà» : «È irresponsabile fare come se qui si potesse formulare la soluzione ai problemi italiani», ha aggiunto Scholz, rivolgendosi al fondatore eurocritico di Afd Bernd Lucke, professore di economia poi ...

L'Italia si è fermata e una nuova crisi è probabile - lo dicono anche i Btp : ... unitamente a una esplosione complessiva dei rendimenti, suggerirebbe una stretta del credito, che oggi sarebbe l'ultima cosa che ci servirebbe per rilanciare la nostra economia. Il caso Italia ...

Btp - il caos ci è già costato 144 milioni Italiani senza l’euro? Cosa succederebbe : Spread a 247, Borsa +2,09%. Moody’s: banche e grandi aziende nel mirino. A complicare le operazioni di collocamento peraltro hanno contribuito le continue schermaglie della politica a mercati aperti

Spread e Tesoro - pessime notizie dall'asta dei Btp a 5 e 10 anni : i numeri che possono condannare l'Italia : pessime notizie dal Tesoro : l'asta dei Btp ha fatto il pieno , unico aspetto positivo, diversamente sarebbe stata crisi finanziaria conclamata e drammatica, con 1,75 miliardi di titoli quinquennali ...

Spread Btp-Bund vola fino a 320 punti - sale il differenziale a breve : l’Italia fa paura agli investitori : Il differenziale con il decennale tedesco tocca nuovi massimi e lo Spread dei titoli a 2 anni supera quello dei decennali. Moody’s: taglio rating senza riforme e calo debito