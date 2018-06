Brooke Logan | vacanze in Puglia con il marito Pronta per il Grande Fratello Vip?

Abiti da sposa : l’archivio di Brooke Logan : Rammentarsi tutti i matrimoni di Brooke (una volta) Logan è molto, molto più difficile che ricordare i nomi di tutti e sette i nani. Incommensurabilmente più difficile. Ci abbiamo anche provato: non mancano i siti da consultare dei fan della prima ora di Beautiful, ricchi di notizie, database, schemi, istogrammi e tabelline con i quali tentare di tenere il conto di tutte le volte che la bionda imprenditrice e stilista ha detto sì. Di quelle, ma ...

Beautiful : Brooke Logan regina dei matrimoni in un'infografica : 19 volte in bianco: cavilli burocratici e qualche redivivo ad invalidarne 6, ben 5 matrimoni saltati per un pelo e 8 Sì... lo voglio!