Brigitte Macron senza velo dal Papa Tutti i look di sovrane e first lady

Macron e Brigitte - passeggiata con bacio a Roma. Poi la cena romantica : Larghi sorrisi e baci per Emmanuel Macron e la moglie Brigitte , insieme a Roma per l'udienza da Papa Francesco, accompagnati dalla ministra per gli Affari europei, Nathalie Loiseau. Prima dell'...

Brigitte l'impeccabile : la moglie di Macron dal Papa con abito nero e chioma raccolta : Il presidente francese Emmanuel Macron è giunto in Vaticano, accompagnato dalla moglie Brigitte e dal seguito, per l'udienza in cui oggi incontra Papa Francesco. Il corteo di auto del capo di Stato francese è entrato in Vaticano attraverso Piazza San Pietro e l'Arco delle Campane e, accolto dal picchetto d'onore delle Guardie Svizzere, è arrivato nel Cortile di San Damaso, da dove Macron salirà all'appartamento ...

La figlia di Brigitte Macron in un documentario sulla madre : "Emmanuel e mia madre sono una visione d'amore" : La figlia di Brigitte Macron ha rivelato come, all'età di nove anni, ha visto la madre di 39 anni innamorarsi del quindicenne Emmanuel Macron. Tiphaine Auzière, 34 anni, è la più giovane dei figli della première dame francese, nata dal suo primo matrimonio. In un documentario televisivo su sua madre, Tiphaine ha descritto come Emmanuel Macron e la sua insegnante fossero "innamorati" poco dopo essersi incontrati ...

La carica delle donne 6.0 - nuovi modelli “anta” : Brigitte Macron o Sharon Stone? : A quarant’anni l’hanno ”licenziata”, (volevano un volto più giovane) a 65 l’hanno riassunta. La storia d’amore di Isabella Rossellini con Lancôme potrebbe sembrare un po’ strana. Lei per prima, è stata sorpresa (piacevolmente) dal ritorno di fiamma: “Quando mi hanno chiamato ho detto: Certo, non sono ringiovanita…”. La sua rivincita è diventata il simbolo delle donne “Libere di invecchiare”, come teorizza la scrittrice Ashton Applewhite nel ...

Brigitte Bardot scrive a Macron/ Francia - telecamere nei macelli : “Resterai sordo alla sofferenza animale?” : Brigitte Bardot scrive a Macron, l'assemblea nazionale francese ha votato a favore per introdurre le telecamere nei macelli: “Resterai sordo alla sofferenza animale?”.(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 17:52:00 GMT)

A Parigi al Caffè della Gioia (che piace anche a Brigitte Macron) : Carole Bouquet ha deciso di appoggiare la loro causa, Brigitte Macron li sostiene con forza, ma sono molti, nel quartiere dell’Opera, a Parigi, il centro finanziario della capitale francese, ad averli adottati, come fornitori ufficiali di colazione e pranzi veloci, per la simpatia e forse per la fragilità della loro situazione. Il Café Joyeux, secondo esperimento francese, dopo quello di Rennes: ristorante-bar, che impiega disabili e ragazzi ...

Il segreto di Emmanuel e Brigitte Macron (un anno dopo) : «Complici, uniti, complementari…», gli aggettivi si sprecano per definire Emmanuel e Brigitte Macron, che «un anno dopo il loro ingresso all’Eliseo, continuano ad affascinare i francesi e non solo», come dice a Vanity Fair Candice Nedelc, la giornalista entrata nell’intimità della coppia, con il libro Les Macrons, un couple à la conquete du pouvoir. «Erano e restano una coppia fusionale. E anche se le loro abitudini sono cambiate, dopo l’ascesa ...

Brigitte Macron/ “Melania Trump è divertente - ma è prigioniera della Casa Bianca” : Brigitte Macron parla di Melania Trump: “Una donna divertente ma prigioniera della Casa Bianca”. Le rivelazioni al quotidiano Le Monde della moglie del presidente francese(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 08:39:00 GMT)

Le confidenze di Brigitte Macron : «Melania Trump? Divertente ma prigioniera» : Gentile, affascinante e un’ottima compagnia. Brigitte Macron, 65 anni, al rientro a Parigi, ha scelto queste parole per descrivere la First Lady americana Melania Trump, 48, appena incontrata a Washington, nel corso della visita di Stato al fianco del marito e presidente francese Emmanuel Macron. LEGGI ANCHEMelania vs Brigitte: la Flotus vince la battaglia dello stile La personalità e il carattere dell’ex modella slovena sarebbero ...

Brigitte Macrone : "Melania è intrappolata alla Casa Bianca. È prigioniera. Per questo è sempre così triste" : "Melania non può fare nulla. Non può nemmeno aprire una finestra alla Casa Bianca. Non le è consentito di mettere il naso fuori. Vive una vita molto più limitata della mia. Io esco ogni giorno a Parigi". La rivelazione arriva da Brigitte Macron in un'intervista a Le Monde di venerdì. La premiere dame racconta della visita di Stato negli Stati Uniti trascorsa insieme al marito, che da quasi un anno è ...

Brigitte Macron : 'Non mi sento Premiere Dame' : "Nella mia testa, sono la moglie di Emmanuel Macron, non la moglie del presidente. Non mi sento per niente Première Dame": lo dice Brigitte Macron confidandosi ai microfoni di radio RTL a margine ...

Brigitte Macron : "Non mi sento Première Dame. Nella mia testa sono moglie Emmanuel. Non è facile" : "Nella mia testa, sono la moglie di Emmanuel Macron, non la moglie del presidente. Non mi sento per niente Première Dame": lo dice Brigitte Macron confidandosi ai microfoni di radio RTL a margine della sua visita negli Stati Uniti insieme al marito da quasi un anno presidente della Francia.Commentando il ruolo di Première Dame l'ex insegnante osserva: "Hai questa responsabilità che ti piomba sulla testa di rappresentare i ...

Melania Trump - il look che sfida Brigitte - e conquista Macron - : WASHINGTON - La politica può aspettare se sotto i riflettori c'è il look. La visita di Stato del presidente francese alla Casa Bianca è prima di tutto una questione d'immagine. Per l'occasione The Donald ha ...