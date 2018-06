Brexit | è arrivata la legge che permetterà a Londra di uscire dall’Unione Europea

ilgiornale

(Di martedì 26 giugno 2018) Dopo due anni dal referendum sulla(era il 23 giugno 2016), e dopo mesi e mesi di accese discussioni e vibranti dibattiti parlamentari, la decisione del Regno Unito didall"Unioneè diventata finalmentee, dunque, ancor più definitiva.Già, perché John Bercow, presidente della Camera dei Comuni, ha ufficialmente annunciato che la proposta diper abbandonare l"Ue ha ottenuto il beneplacito decisivo della Regina Elisabetta II, per la gioia soprattutto della fazione parlamentare conservatrice. Una proposta dipresentata in Parlamento nel luglio 2017, venendo dibattuta per più di 250 ore in aula.fissata al 29 marzo 2019Quindi, di fatto, la cosiddetta "Eu Withdrawal Bill" va ad abrogare lo "n Communities Act" del 1972 con il quale il Regno Unito divenne uno dei Paesi membri dell'Unione, a conclusione del processo di due anni ...