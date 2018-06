Bra | per i 40 anni del liceo Giolitti un grande pranzo tra prof | studenti ed

Russia 2018 - Tite non cambia il Brasile per la Serbia : 'Giocano gli stessi' : Zero sorprese nel Brasile che domani si gioca a Mosca contro la Serbia il passaggio agli ottavi: 'Giocheranno gli stessi', fa sapere il ct alla vigilia del match confermando l'undici che ha battuto, ...

Oroscopo Paolo Fox e Branko / Oggi 26 giugno 2018 : Luna speciale per l'Ariete - Toro grandi energie : Paolo Fox e Branko, Oroscopo Oggi 26 giugno 2018. Previsioni segno per segno: Ariete, un periodo da coraggiosi. Toro tra voglia di cambiamento e di stabilità(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 15:38:00 GMT)

Lo sbarco nella notte a Pozzallo - per riabBracciare finalmente la mamma : Stanchi ma felici. Inizia all'una meno dieci di notte il trasferimento in banchina dei 106 migranti a bordo della portacontainer danese Alexander Maersk. Escono uno alla volta dal ventre della enorme nave, come partoriti. Sono stremati dall'attesa e dell'incertezza. Una sorta di fessura si apre dal centro della nave, sopra una murata altissima. Una scaletta con cinque pioli li accompagna verso l'ultima discesa ...

In Giappone arriva il pendolino Hello Kitty - supertreno dedicato al superBrand? : Debutta sabato in Giappone un treno speciale, interamente dedicato alla gattina più famosa del mondo: Hello Kitty. Splendidi, in rosa shocking, correranno sui binari i vagoni dei famosi "Skankausen" i treni proiettili capaci di raggiungere anche i 320 Km all'ora, tutti decorati con immagini dell'icona globale dal paese del Sol Levante. Sarà possibile viaggiarci solo per tre mesi, e cioè fino al 30 ...

Fabri FiBra/ Il rapper di Senigallia è il più passato in radio (Wind Music Awards Summer 2018) : Fabri Fibra sarà tra i protagonisti della terza puntata dei Wind Music Awards dall'Arena di Verona. Appuntamento in prima serata su Rai 1. (Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 11:25:00 GMT)

Bastia UmBra - seconda edizione per l'evento estivo di PaliOpen : Bastia Summer Party : Deejays: DEBLA Corrado Sabolo Alessandro Tullini Voice: Simone Mone Ferroni Animazione: Francesco Spettacoli Special Thanks: MTV UP Energy Drink Insomma, non basta solo partecipare. Bastia Summer ...

Uomini e Donne/ Le bimbe del CoBra chiedono rispetto per Lorenzo! (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. La foto in costume di Rosa Perrotta conquista il web. "Finalmente una Una ragazza con un fisico bello, femminile e normale"(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 10:30:00 GMT)

San Vito Lo Capo - Braccio incastrato nella macchina per la pasta : Una donna di 27 anni rischia di perdere il braccio dopo l'incidente di ieri avvenuto in un negozio di pasta fresca a San Vito Lo Capo.

Accordo Audi-Hyundai per fuel cell auto a idrogeno. L'intesa coinvolgerà anche Kia e Brand gruppo VW : ROMA - Accordo tra Audi e Hyundai nel settore delle celle a combustibile alimentate a idrogeno. L'intesa firmata dalle due Case automobilistiche prevede lo scambio reciproco di brevetti...

EWA AULIN/ La suocera di Giuseppe Conte era una diva di Tinto Brass : anche Marlon Brando perse la testa : Ewa AULIN, la suocera di Giuseppe Conte è stata una diva di Tinto Brass. A svelarlo è proprio lui nel corso di un'intervista a DiPiù: "Era piena di sensualità"(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 23:04:00 GMT)