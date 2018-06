Bozza Ue su migranti | Paesi fermi

L'Ue è ancora divisa sui migranti : nella Bozza la riforma di "Dublino" resta al palo. E Roma mantiene la riserva sui fondi alla Turchia : ancora troppo divisiva: la riforma del regolamento di Dublino resta al palo. Il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk, dopo il suo incontro col presidente Emmanuel Macron a Parigi, e al termine di un tour che lo ha portato nelle principali cancellerie europee, fa uscire una bozza di conclusioni in cui ogni Stato membro può trovare elementi di moderata soddisfazione. Sul "regolamento di Dublino", Tusk rimanda invece alla ...

Migranti : Bozza Ue - 'a fianco Italia' : ANSA, - LUSSEMBURGO, 25 GIU - "Per quanto riguarda la rotta del Mediterraneo centrale, gli sforzi per fermare i trafficanti che operano dalla Libia o da altri luoghi devono essere intensificati. L'Ue ...

Migranti - nuova Bozza Ue : 'L'Unione resta a fianco dell'Italia' : "Gli sforzi per fermare i trafficanti che operano dalla Libia o da altri luoghi devono essere intensificati. L'Ue continuerà a essere al fianco dell'Italia e degli altri Paesi in prima linea". E' ...

Vertice Ue su migranti - nuova Bozza : intesa su fondi e schema sbarchi - : Dopo il summit informale a Bruxelles e in vista del Consiglio europeo di fine mese sul tema dei flussi migratori, emerge un nuovo documento. Previste misure contro movimenti secondari e disincentivi ...

Migranti - Bozza Ue : ok a fondi per l'Africa e la Turchia : Nulla di fatto sulla riforma del regolamento di Dublino , misure contro i movimenti cosiddetti secondari dei richiedenti asilo tra Stati membri, politiche per disincentivare il business degli scafisti,...