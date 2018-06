Boxe | Giochi del Mediterraneo 2018 | Raffaele Di Serio conquista i quarti di finale

oasport

(Di martedì 26 giugno 2018) Al Pabellon de Torredembarra, protagonisti due azzurri in due differenti categorie di peso nella seconda giornata del pugilato a questidelDi, nei “Pesi Gallo“, ha vinto ai punti con verdetto unanime (5-0) negli ottavi dicontro il kosovaro Besfort Merlaku. Il casertano, a caccia di una medaglia per fare esperienza a livello internazionale, si era già fatto vedere negli Europei Under22, arrivando fino ai piedi deidi, ed ha iniziato la propria avventura sul ring iberico nel migliore dei modi. Lo stesso non si può dire per Francesco Magrì, nella categoria -69 kg. Il ventenne di Taranto è stato sconfitto per split decision (decisione non unanime) dal kosovaro Dielli Vranoci, il cui match viene fermato al secondo round a causa di ferita per il nostro pugile. Distacca, dunque, il pass per iin cui il 28 ...