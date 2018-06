Boxe – Fabio Turchi sul ring al Teatro Principe | “cerco nuovi stimoli”

sportfair

: #Boxe: #match impegnativi per #ViganMustafà e #FabioTurchi - StampToscana : #Boxe: #match impegnativi per #ViganMustafà e #FabioTurchi -

(Di martedì 26 giugno 2018)pronto per il combattimento con Habachi: le sensazioni del peso massimo leggero alla vigilia dell’appuntamento aldi Milano Torna la grandealdi Milano: venerdì 6 luglio l’ex campionessa d’Europa dei pesi minimosca Valeria Imbrogno (8 vittorie consecutive, 1 prima del limite) combatterà contro Judith Hachbold per la cintura per la pace del World Boxing Council nella categoria dei pesi mosca e sulla distanza delle 10 riprese. Organizza l’evento l’Opi 82 in collaborazione con l’ Opi Gym. Nel sottoclou, combatterà il peso massimo leggero(14-0 con 11 vittorie prima del limite): sfiderà Yassine Habachi sulla distanza delle 8 riprese. Domenica scorsa,è stato “magnifico messere” della finale di calcio storico fiorentino di cui la campionessa di kickboxing Gloria Peritore era “leggiadra Madonna”. Due simboli ...