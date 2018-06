Boxe | Fabio Turchi riparte dalla sfida ad Habachi | “Cerco nuovi stimoli Che emozione

oasport

(Di martedì 26 giugno 2018)tornerà a combattere venerdì 6 luglio al Teatro Principe di Milano. Il peso massimo leggero, imbattuto con 14 vittorie all’attivo (11 per ko), affronterà l’italo-marocchino Yassine(5-10-4) sulla distanza delle otto riprese. Si tratterà di un match nel sottoclou perché l’evento principale della serata sarà latra Valeria Imbrogno e Judith Hachbold, in palio la cintura per la pace WBC dei pesi mosca.è prossimo al trasferimento alla Opi 82: come ha riferito l’organizzatore dell’evento Alessandro Cherchi sono in dirittura d’arrivo le trattative con laLoreni per completare il passaggio di “scuderia”. Il quasi 25enne toscano (spegnerà le candeline il prossimo 24 luglio) ha raccontato le sue sensazioni del momento, partendocontro Demetrius Banks che si è tenuta negli USA: ...