Bossi attacca ancora Salvini | Sui migranti solo chiacchiere

ilgiornale

(Di martedì 26 giugno 2018) Il maestro contro l"allievo. Umberto, fondatore della Lega Nord (per l"indipendenza della Padania) nel 1989, si è scagliato contro l"attuale leader del Carroccio, Matteo.Il Senatùr, intervistato da Il Venerdì di Repubblica, come riporta Dagospia, non gliele ha mandate a dire. In primis, in tema di immigrazione: "Quelle sui respingimenti sono: non è possibile se non li rivogliono indietro. Perché i problemi non si risolvono dicendo "rimandiamoli a casa". Continueranno a venire perché il vero problema è stata la globalizzazione, che ha distrutto le piccole imprese artigiane africane. Sono stati i Paesi ricchi a uccidere quelli poveri, perciò la gente scappa".Poi, in riferimento alla possibilità cheal prossimo appuntamento di Pontida trasformi la Lega (non più Nord) in Lega Italia,ha detto: "Non penso che sarà così, sarà tutto sfumato. La ...