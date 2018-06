Bordoni | metro di Roma di nuovo sotto scacco borseggiatrici

romadailynews

(Di martedì 26 giugno 2018)– Di seguito la nota del coordinatoreno e capogruppo di FI in Campidoglio, Davide. “Ancora una volta ladiCapitale, ieri, è stata presa ‘in ostaggio’ da una banda di giovanissime ragazze di etnia rom. Per venti minuti la stazione di Spagna è rimasta bloccata, ritardando le corse dei treni”. “Ogni giorno- aggiunge- pendolari e turisti devono vivere nel terrore di essere derubati o raggirati sui mezzi pubblici. Non solo la, ma anche autobus e stazioni. L’anno scorso non dimentichiamoci che una donna, sempre in una stazione, è stata aggredita ed è finita in ospedale”. “Avevamo chiesto maggiori controlli -prosegue-, cosa che chiediamo anche ora e soprattutto chiediamo la convocazione del Comitato di Ordine e Sicurezza con la partecipazione del ministro dell’Interno. Stiamo parlando ...