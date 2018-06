Boom di segnalazioni per consumo di droghe | aumentate del 40 per cento in 2 anni

ilmessaggero

: Boom segnalazioni consumo di droghe, +40% in 2 anni - aperru1 : Boom segnalazioni consumo di droghe, +40% in 2 anni - ACapperucci : RT @MediasetTgcom24: Boom segnalazioni consumo di droghe, +40% in 2 anni #droghe - PasqualeAbiuso : Che sia quadruplicato il numero di minori che fa uso di droghe rispetto al 2015 è veramente una brutta storia da bl… -

(Di martedì 26 giugno 2018) Allarme per ildi droga. Crescono in modo esponenziale le persone segnalate perdi: da 27.718 del 2015 a 38.613 del 2017, ovvero +39% in soli due. E in questo quadro, si ...