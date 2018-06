Bongiorno |   La digitalizzazione della PA sia ragionevole e inclusiva

agi

: Digitalizzazione della PA, ecco il piano di Giulia Bongiorno - ivan_xp : Digitalizzazione della PA, ecco il piano di Giulia Bongiorno -

(Di martedì 26 giugno 2018) Giulia, ministroPubblica amministrazione, intervenendo all'Internet day organizzato da Agi e Censis alla Camera, promette che seguirà da vicino il cambiamento digitale del Paese, ma avverte che questo dovrà tenere conto di tre linee guida fondamentali: lazza, l'inclusione e la credibilità. LaPa deve essere, spiega, perché dove tenere conto delle tante realtà del Paese: "Deve includere sia il grande ministero che il comune che si trova sul cucuzzolo di una montagna. Unaomogenea non terrebbe conto di tante peculiarità, di tante realtà diversissime tra loro che richiedono un trattamento non uguale". Da ministro assicura: "Ascolterò tutti per cercare di aiutare tutti in Consiglio dei ministri, ma serve ...