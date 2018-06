Bologna-Sassuolo | è fatta per lo scambio tra Di Francesco e Falcinelli

sportfair

: #Calciomercato | #Bologna - #Sassuolo, prove di scambio #DiFrancesco - #Falcinelli ? - DiMarzio : #Calciomercato | #Bologna - #Sassuolo, prove di scambio #DiFrancesco - #Falcinelli ? - Juve36Forza : RT @MarioGiunta: ???? Scambio Bologna-Sassuolo, fatto: Di Francesco per Falcinelli @SkySport -

(Di martedì 26 giugno 2018)lotra Diandrà in porto, i due attaccanti si scambieranno le casacche nella prossima stagione Diincroceranno le proprie strade. L’esterno figlio d’arte passa dalal, percorso inverso per l’attaccante che nella passata annata ha giocato in prestito alla Fiorentina. L’affare potrebbe essere ufficializzato in giornata, Skysport dà il trasferimento in dirittura d’arrivo, sempre dopo che i due abbiano svolto le visite mediche di rito. L'articolo: èper lotra DiSPORTFAIR.