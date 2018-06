Bob Sinclar torna a Roma | ' Tutti i dj sono sopravvalutati Con l' Italia ho un legame

Bob Sinclar : «Il mio segreto? È mangiare bene» : Bob Sinclar da Milano passa spesso e volentieri. Ama l’Italia almeno tanto quanto gli italiani amano il deejay francese che nella vita si chiama Cristophe Le Friant, ha 49 anni, è sposato con Ingrid, e da quasi 15 anni è capace come pochi di far ballare persone d’ogni età (per la presentazione della nuova IQOS lounge nell’AreaDocks di Brescia ha dettato il ritmo in pista a oltre 600 fedelissimi). Il re delle notti di Ibiza (e non ...