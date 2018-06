Bob Sinclair a Roma

adnkronos

: Pubblicato il: 26/06/2018 14:50 'Oggi a Roma con l'unica Regina della mia vita, Raffaella Carrà'. Il DJ e produttor… - italianaradio1 : Pubblicato il: 26/06/2018 14:50 'Oggi a Roma con l'unica Regina della mia vita, Raffaella Carrà'. Il DJ e produttor… - bubinoblog : Nuovo remix Raffaella Carrà - Bob Sinclair in arrivo? - keytoshine : hanno chiesto a bob sinclair se pensa che la francia possa vincere i mondiali quest'anno e ha detto no -

(Di martedì 26 giugno 2018) ... 'World, Hold On' e 'Rock This Party , Everybody Dance Now, ' per citarne solo alcuni - hanno fatto e continuano a far ballare generazioni diverse in tutto il mondo.