Bimbo trova pistola carica da Ikea e spara un colpo

Usa - tragedia sfiorata all’Ikea : Bimbo trova una pistola su un divano e spara : Paura lunedì in un negozio Ikea dell'Indiana: un bambino ha trovato una pistola carica su un divano e ha sparato almeno un colpo. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito: toccherà ora al pubblico ministero decidere se incriminare il proprietario dell'arma, che probabilmente ha perso la pistola sedendosi sul divano.Continua a leggere

“Ecco dove l’abbiamo trovato”. Il Bimbo - autistico - era scomparso poche ore prima. Una tragedia senza pari : Ci sono casi di persone scomparse che hanno un lieto fine e altri che purtroppo si concludono nel peggiore dei modi. La storia del piccolo Dalton, il bambino dolcissimo che vedete nella foto, appartiene alla seconda categoria. I suoi genitori, i signori Robertson, hanno infatti ricevuto la notizia che nessuna mamma e nessun papà vorrebbe mai sentire: l’hanno trovato morto. Si era allontanato da casa il piccolo, sei anni, residente ...

USA. Bimbo autistico di 6 anni scompare di casa : trovato morto affogato in un lago : I genitori del piccolo Dalton Robertson avevano chiuso tutte le porte di casa, nei pressi di Dallas, ma il piccolo avrebbe trovato una chiave e si sarebbe allontanato. Qualche ora dopo il suo corpicino è stato trovato dai sommozzatori in uno stagno poco distante.Continua a leggere

L’Fbi dice di aver ritrovato un Bimbo rapito : 46 anni dopo lui scopre la verità : L’Fbi dice di aver ritrovato un bimbo rapito: 46 anni dopo lui scopre la verità Nel 1964 ai coniugi Fronczak viene portato via il figlio appena nato. Due anni dopo, la polizia gli comunica di averlo ritrovato. In realtà i due bambini non sono gli stessi Continua a leggere L'articolo L’Fbi dice di aver ritrovato un bimbo rapito: 46 anni dopo lui scopre la verità proviene da NewsGo.

Vicenza - Bimbo di tre anni trovato morto dai genitori nel lettino : aperta un’inchiesta : Un bimbo di 3 anni è stato trovato cadavere nel suo lettino dai genitori che erano andati a svegliarlo per fare colazione con lui. Il piccolo soffriva di una disfunzione cardiaca ed è probabile si tratti di morte bianca, ma è stata tuttavia avviata un'inchiesta per chiarire le cause di quanto accaduto.Continua a leggere

Mirandola - il Bimbo ritrovato : s'indaga sul viaggio fino a Comacchio : Il procuratore Lucia Musti: 'Faremo luce sulle ragioni che hanno spinto il piccolo ad allontanarsi volontariamente'

Ritrovato a Comacchio il Bimbo di 11 anni fuggito da casa : la sua bici era in stazione. «Sta bene» : È stato Ritrovato in serata a Porto Garibaldi di Comacchio, in provincia di Ferrara, l'undicenne di origine pakistana del quale non si avevano notizie da venerdì scorso, quando se...