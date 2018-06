Bimbo di 11 anni aggredito al parco da due cani : “Sembra sia stato attaccato da un orso” : Lewis Barkley, 11 anni, inglese, stava giocando con due suoi amichetti in un parco vicino Liverpool quando è stato aggredito dalle due bestie. Ora è ricoverato in ospedale con ferite molto gravi su tutto il corpo. Un uomo di 72 anni è stato fermato, anche se i due cani non sono ancora stati trovati.Continua a leggere

I genitori del piccolo Dalton Robertson avevano chiuso tutte le porte di casa, nei pressi di Dallas, ma il piccolo avrebbe trovato una chiave e si sarebbe allontanato. Qualche ora dopo il suo corpicino è stato trovato dai sommozzatori in uno stagno poco distante.

Questo è il racconto di Jo Begent, una pediatra britannica che si è ritrovata di fronte ad una situazione davvero preoccupante. Durante il suo turno di lavoro è entrato in ospedale un bambino di appena dieci anni con una protuberanza insolita all'altezza dell'addome che gli impediva di camminare normalmente. L'impressione, inizialmente, non è stata tra le più positive: la dottoressa Jo Begent, vedendo il paziente in quelle condizioni, ha subito ...

Scontri in Nicaragua: sette morti, fra cui un bimbo di sette anni

Una pediatra dell'University London College ha raccontato il caso di un ragazzino di 10 anni la cui vescica e intestino si sono deformati dopo aver giocato per 8 ore consecutive al videogame senza alzarsi neanche per andare in bagno: "Ha rischiato grosso".

Per il piccolo si trattava solo di un giocattolo che il padre gli aveva comprato su una bancarella in strada e lo ha puntato verso il suo volto sinistro, ma cosi facendo ha provocato una lesione permanente che gli ha lasciato un punto cieco proprio nel mezzo dell'occhio sinistro.

Un bambino di quattro anni è stato portato in ospedale in gravissime condizioni: secondo quanto emerso, il piccolo è stato investito da un'auto in retromarcia nel cortile di un condominio del quartiere Giostra di Messina. Attualmente si trova ricoverato al Policlinico di Messina.

I vigili del fuoco stanno intervenendo nella zona di San Miniato con un elicottero e il nucleo sommozzatori. Sul posto anche i mezzi del 118 e le forze dell'ordine.

Il dramma è avvenuto a Bournemouth, in Regno Unito. Alfie McDermott si era visto diagnosticare il disturbo respiratorio appena 18 mesi prima. I medici non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita.

Nel 1964 ai coniugi Fronczak viene portato via il figlio appena nato. Due anni dopo, la polizia gli comunica di averlo ritrovato. In realtà i due bambini non sono gli stessi

La metropolitana express di Parigi, la Rer A, è rimasta bloccata per circa un'ora nella mattina di lunedì 18 giugno. Ma il blocco del traffico non è stato...

Matthew Mills, un Bimbo gallese, si trovava in compagnia dei suoi genitori e dei fratelli su una spiaggia di Swansea domenica. All'improvviso la madre lo ha sentito gridare. Il piccolo era finito sui resti di un fuoco da campo non completamente spento. "Oggi ancora non riesce a camminare" dice la donna.

