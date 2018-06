Bimba non vaccinata morta di meningite in 4 ore | il padre | ' Ora che dice Salvini?'

Bimba di 6 anni morta di meningite in 4 ore. Non era vaccinata : Uccisa dalla meningite in 4 ore. La piccola Giulia è morta a 6 anni, dopo aver contratto la meningite di tipo C. La bambina non era stata vaccinata e probabilmente quella punturina...

Bimba di 6 anni morta di meningite in 4 ore. Non era vaccinata. Il padre : “Ora che dice Salvini?” : Giulia non è stata vaccinata perché il giorno dell’appuntamento aveva la febbre. Stava aspettando la chiamata per una nuova data, poi però ha contratto la famigerata malattia che l'ha uccisa. "I vaccini salvano le vita" dice il padre tra le lacrime, che poi polemizza col leader della Lega.Continua a leggere

Maya - la Bimba siriana non ha le gambe : il padre le costruisce due protesi con le lattine : Maya, la bimba siriana non ha le gambe: il padre le costruisce due protesi con le lattine La piccola è nata senza gli arti inferiori, così come il suo papà. Attualmente si trovano in un campo di sfollati nella provincia di Idlib, dopo essere fuggiti dai bombardamenti di Aleppo. Incapaci di procurarsi delle vere protesi, […] L'articolo Maya, la bimba siriana non ha le gambe: il padre le costruisce due protesi con le lattine proviene da ...

Maya - la Bimba siriana non ha le gambe : il padre le costruisce due protesi con le lattine : La piccola è nata senza gli arti inferiori, così come il suo papà. Attualmente si trovano in un campo di sfollati nella provincia di Idlib, dopo essere fuggiti dai bombardamenti di Aleppo. Incapaci di procurarsi delle vere protesi, si sono costruiti delle gambe di stagno fatte con stoffa e lattine.Continua a leggere

Bimba nel pozzo - passante salva lei e la mamma che si era tuffata : 'Non ci ho pensato un attimo' : Minuti di vero terrore a San Quirico d'Orcia , grosso comune del Senese, dove nel primo pomeriggio una bambina è scivolata in un pozzo profondo 7 metri all'interno della sua abitazione. Al momento ...

