Bill Gates investe 4 milioni $ per creare zanzare-killer

Jeff Bezos supera Bill Gates e diventa l’uomo più ricco al mondo : Bill Gates, il fondatore di Microsoft, è stato sempre famoso anche per i non appassionati del mondo informatico in quanto uomo più ricco al mondo – almeno fino a poco tempo fa. Secondo l’ultima classifica ufficiale stilata dal Bloomberg, in base al patrimonio posseduto, Bill Gates non è più al primo posto essendo stato superato da Jeff Bezos, CEO di Amazon, che ha raggiunto 144 miliardi di dollari contro i “soli” 92 del ...

Bill Gates ha deciso di regalare a tutti i neolaureati americani un certo libro : Afp Hans Rosling Rosling nel suo libro scrive che il suo obiettivo è 'combattere l'ignoranza devastante con una visione del mondo basata sui fatti'. Obiettivo che tocca in qualche modo anche il ...

Bill Gates attacca Donald Trump / "Gli ho dovuto spiegare la differenza tra il papilloma virus e l'Hiv" : Bill Gates attacca Donald Trump, il noto imprenditore informatico si scaglia contro il Presidente degli Stati Uniti: "Gli ho dovuto spiegare la differenza tra papilloma virus e l'Hiv".(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 16:40:00 GMT)

Da Bill Gates a Warren Buffett - tutti contro i Bitcoin : Arrivano altri giudizi negativi sulle criptomonete. Anzi delle autentiche stroncature da parte di chi la moneta la controlla e da chi ha sempre creato ricchezza con attività reali. 'I Bitcoin sono una ...

Bill Gates «Apple è un'azienda straordinaria» - : Apple è l'azienda con la maggiore capitalizzazione al mondo e si vocifera che la sua corsa in borsa potrebbe raggiunegre il valore di mille miliardi di dollari. Al momento la Mela vale 950,5 miliardi ...

Warren Buffett e Bill Gates contro i Bitcoin : "Veleno per topi al quadrato" : MILANO - L'esercito di coloro che avversano le criptovalute si arricchisce di due dei più ricchi uomini al mondo, uno dei quali è particolarmente noto per il fiuto negli affari . Warren Buffett e Bill ...

'Una pandemia potrebbe uccidere milioni di persone' : l'allarme di Bill Gates : ... Gates ha dichiarato, sulla base dello studio: "Data la continua emersione di nuovi agenti patogeni, il crescente rischio di un attacco bioterroristico e il modo in cui il nostro mondo è connesso ...

L'allarme di Bill Gates : "Una pandemia letale da almeno 30 milioni di morti" : "Data la continua emersione di nuovi agenti patogeni, il crescente rischio di un attacco bioterroristico e il modo in cui il nostro mondo è connesso attraverso i viaggi aerei, esiste una significativa probabilità che sai verifichi una grande e letale pandemia nelle nostre vite". È il drammatico appello lanciato dall'imprenditore, informatico e miliardario americano Bill Gates al a un convegno del New England Journal of Medicine a Boston.Durante ...

Salute - Bill Gates lancia l’allarme : “Possibile pandemia da 30 milioni di morti” : Dati allarmanti per il futuro dell’umanità: la prossima pandemia attesa dagli epidemiologi farà almeno 30 milioni di morti in meno di sei mesi, ma il mondo non è assolutamente preparato. La previsione arriva da Bill Gates, durante un convegno organizzato dal New England Journal of Medicine. Sarà impossibile prevedere l’esatto momento dell’arrivo di tale epidemia e la sua natura, potrebbe essere un patogeno sconosciuto o di uno ...