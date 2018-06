Beveroni detox estivi per la pancia piatta

vanityfair

(Di martedì 26 giugno 2018) Tra crop top, bikini e trikini e costumi interi che comunque disegnano la silhouette… lain estate non ha scampo. Volente o nolente, la si sfoggia, poi sta a noi trovare la giusta dose di entusiasmo! Ma con buone abitudini per iniziare la giornata e sentirsi più leggere, lo si può fare anche più volentieri. Spesso, infatti, è anche solo questione di come ci si sente nel proprio corpo. Modelle e star, obbligate per lavoro a concedersi solo bevande healthy ed energizzanti, hanno la soluzione per trovare il giusto summer mood pro. LEGGI ANCHEDieta: 10 giorni per tornare in forma Centrifugati antiossidanti e che saziano a lungo, o semplici acque meno banali di acqua e limone, con spezie e superfood drenanti da bere appena sveglie per mettere in mooto il sistema digestivo o durante il giorno. Possono sostituire anche il caffè, che in questa stagione visto il ...