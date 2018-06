Bethesda porta in tribunale i creatori del gioco di Westworld

Bethesda soddisfatta da Switch - continuerà a supportare la piattaforma : Nintendo Switch ha da poco soffiato la sua prima candelina dalla torta di compleanno, e in questo primo anno una delle più grandi terze parti a supportare il sistema è stata proprio Bethesda riporta Nintendoeverything, soprattutto in occidente.Bethesda è stata infatti molto presente sulla piattaforma con il lancio della versione portatile di The Elder Scrolls V: Skyrim, ma vi è stato anche l'arrivo di Doom e anche Wolfenstein II raggiungerà la ...