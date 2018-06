Bentley Bentayga serie speciale celebra record al Pikes Peak

Pikes Peak - La Bentley Bentayga conquista il record delle Suv : La Bentley Bentayga è la Suv di produzione più veloce di sempre della Pikes Peak . La sport utility britannica ha appena infranto il record della cronoscalata più famosa al mondo fermando il cronometro sui 10 minuti, 49 secondi e 9 decimi, dimostrandosi così più veloce di quasi due minuti rispetto al precedente primato, fatto segnare nel 2013 da una Range Rover Sport.Di serie. La Bentayga utilizzata per la gara in salita era quasi totalmente di ...

Bentley Bentayga - Tutto pronto per la sfida alla Pikes Peak : La Bentley ha concluso lo sviluppo della Bentayga che parteciperà alla edizione 2018 della Pikes Peak con il campione della specialità Rhys Millen. La vettura ambisce al record di categoria per una Suv di serie e partecipa nella classe dove le modifiche concesse sono minime.600 CV e 300 kg in meno per sfidare la montagna. La base di partenza è quella della W12 biturbo da 600 CV, completa di sospensioni a controllo elettronico e trazione ...