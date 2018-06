Belle e di buona costituzione Ma torna il problema banche La febbre non risparmia

affaritaliani

: Non trova pace il mercato obbligazionario italiano #26giugno - Affaritaliani : Non trova pace il mercato obbligazionario italiano #26giugno - Gabri00851511 : RT @Leonessa1964: @Gabri00851511 Grazie Gabri sei tanto buono w gentile ? ti auguro tante cose belle! Buona serata - Leonessa1964 : @Gabri00851511 Grazie Gabri sei tanto buono w gentile ? ti auguro tante cose belle! Buona serata -

(Di martedì 26 giugno 2018) Lo spread tra Btp e Bund dal 25 aprile ad oggi è salito dall’1,15% al 2,55% toccando anche un picco del 3%. A soffrire non è solo il Tesoro, che ha visto balzare dall’1,7% al 3% il rendimento pagato sui Btp decennali in asta, ma anche le quotazioni delleitaliane quotate a Piazza Affari. Il calo delle capitalizzazioni rende i nostri istituti vulnerabili ad eventuali offerte dall’estero proprio ora che la pulizia di bilancio e le strategie di diversificazione dei ricavi stavano mostrando risultati apprezzabili. Per evitare il peggio si arriverà sbloccheranno fusione e acquisizione tra istituti tricolori di cui si parla da anni? Segui su affaritaliani.it