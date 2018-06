Banksy a Parigi | ecco le sue nuove opere

gqitalia

: Banksy, i nuovi graffiti a Parigi per i migranti - Corriere : Banksy, i nuovi graffiti a Parigi per i migranti - ilpost : Ci sono sette nuovi graffiti di Banksy a Parigi - repubblica : Parigi, i nuovi murales di Banksy per i migranti [news aggiornata alle 11:44] -

(Di martedì 26 giugno 2018) Anche questa volta il suo passaggio è stato segnato da una scia didai forti messaggi politici, e dalle inevitabili discussioni che hanno saputo generare., il celebre street artist dall’identità mai confermata, è approdato in quel di, e i suoi murales hanno così iniziato a comparire giorno dopo giorno sui palazzi della città. Tra i più controversi quello apparso vicino al centro di prima accoglienza per rifugiati a Porte de la Chapelle, che ritrae una bambina di colore intenta a coprire una grande svastica con una bomboletta di vernice rosa e uno stencil decorativo. L’opera in questione, comparsa proprio il 20 giugno – Giornata Mondiale del Rifugiato – come chiara critica alle politiche francesi in fatto di accoglienza, è stata però già danneggiata da qualcuno che ha deciso di coprirne buona parte utilizzando una vernice blu. Ma non è tutto....