Banda larga | Aiip | troppo alti i prezzi fissati da Agcom

inaugurato a castel giorgio primo cantiere piano regionale Banda ultra larga; marini e paparelli : entro il 2020 connettività in tutta l'... : "La fibra " ha detto a sua volta il sindaco Andrea Garbini " rappresenterà il futuro e sarà un incentivo per la nostra economia e il nostro territorio". Il progetto per portare nelle aree bianche una ...

Banda ultra larga in Umbria : PERUGIA Al via in Umbria gli interventi per l'attuazione del Piano regionale per la Banda ultra larga che porterà la rete in fibra ottica nelle "aree bianche" del territorio a "fallimento di mercato", ...