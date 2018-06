Auto elettrica | quanto costerebbe il piano Di Maio

Volkswagen I.D. R Pikes Peak - un'Auto elettrica batte tutti i record della cronoscalata più famosa : Così il record della 'Salita alle nuvole', la cronoscalata più famosa al mondo, ha consacrato lo sforzo tecnico della Volkswagen. Non solo, ha ribadito le reali potenzialità della trazione elettrica: ...

Auto elettrica - Nissan vince il Climate Solutions Award : Roma, 18 giu. , askanews, Nissan è stata insignita dell'Excellence in Climate Solutions Award per il suo impegno pionieristico nello sviluppo di tecnologie elettriche stradali e sistemi per i servizi ...

Auto elettrica - conviene davvero? Ecco quanto costa mantenerla : Le Auto elettriche continuano, lentamente ma inesorabilmente, a conquistare quote di mercato grazie al calo dei prezzi che proprio la maggiore diffusione rende possibile. Ma chi decide di comprare un Auto elettrica, dimostrando una lodevole sensibilita' verso i temi della Tutela ambientale, deve fare i conti non solo con il prezzo di acquisto ma anche con tutte le altre spese, dalle tasse alla manutenzione, necessarie al suo mantenimento. A ...

Auto - Mission E : la prima sportiva di Porsche elettrica al 100% si chiama Taycan : ... brevi visite allo stabilimento, musica, vendita di cibo e bevande e la trasMissione in diretta della 24 Ore di Le Mans e della partita di Coppa del Mondo fra Germania e Messico. L'entrata è gratuita.

Auto – Mission E : la prima sportiva di Porsche elettrica al 100% si chiama Taycan : Dopo i festeggiamenti per i 70 anni di Porsche, la casa motoristica tedesca punta ad un’Auto 100% elettrica Il futuro della mobilità si fa sempre più vicino: l’inizio della produzione in serie della prima Porsche a trazione esclusivamente elettrica è previsto per il prossimo anno. Nel frattempo è stato deciso il nome ufficiale di questa sportiva: il prototipo “Mission E”, il nome attualmente utilizzato per indicare l’intera proposta di ...

Motus-E - la Santa Alleanza dell'Auto elettrica" : 'Abbiamo promosso la costituzione dell'Associazione Motus-E - ha commentato Francesco Venturini, responsabile di Enel X e Presidente di Motus-E- per riunire e rappresentare il mondo interessato allo ...

Auto – Nissan LEAF 100% elettrica raggiunge quota 100.000 unità in Europa : 100.000 Nissan LEAF immatricolate in Europa dal lancio nel 2010 ad oggi, 37.000 ordini della nuova LEAF registrati in meno di 8 mesi in Europa, 1 nuova Nissan LEAF, ogni 10 minuti viene venduta in Europa Nissan celebra questo mese la consegna della 100.000a Nissan LEAF, un successo per la mobilità 100% elettrica. La centomillesima cliente di Nissan LEAF in Europa è di Madrid e si chiama Susana de Mena che ha affermato: “ho trascorso due anni ...

Di Maio : il Jobs Act va rivisto. Investimenti nell’Auto elettrica : Non perde tempo Luigi Di Maio, leader del M5S e da ieri neo-ministro del Lavoro del nuovo Governo penta-leghista. «Il… L'articolo Di Maio: il Jobs Act va rivisto. Investimenti nell’auto elettrica proviene da Essere-Informati.it.

