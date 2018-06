Auto | costi assistenza in aumento e sopra livello inflazione

Migranti : Toninelli replica a Salvini : 'Guardia Costiera Autonoma' : Torna sul tema dei Migranti il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli dopo le parole di ieri del ministro dell'Interno, Matteo Salvini sulla Guardia Costiera. Il titolare del Viminale, ieri, ...

Maturità 2018 - la prima prova di italiano - le tracce in diretta. L'Autore è Giorgio Bassani. De Gasperi e Moro tema storico - solitudine - Costituzione e bioetica : Maturità 2018 al via con la prima prova. Giorgio Bassani, Il giardino dei Finzi-Contini - La solitudine - La creatività - Masse e propaganda - Il dibattito sullo clonazione - Cooperazione internazionale - Uguaglianza e Costituzione--Il primo autore uscito per la tanto temuta Analisi del Testo è Giorgio Bassani con un brano tratto dal suo libro più famoso: Il giardino dei Finzi Contini. La Cooperazione Internazionale per il tema storico, con De ...

Tempi - costi e sanzioni per la revisione Auto : Dal 20 maggio 2018 è in vigore il nuovo certificato di revisione auto previsto dal decreto ministeriale 214/2017, a seguito della recezione della Direttiva europea 2014/45. Il certificato, che deve ora essere inviato anche al...

I costi di gestione delle Auto più comprate dagli italiani : L’auto costa agli italiani dai 2.000 a 5.000 euro circa l’anno, in base al modello, secondo uno studio compiuto da SosTariffe.it sui 18 modelli più venduti in Italia. Il carburante pesa da solo più della somma...

Russiagate - Trump : “Ho assoluto diritto di Autoassolvermi. Ma non ho fatto nulla di male. Nomina Mueller incostituzionale” : Continua il braccio di ferro tra il procuratore speciale per il Russiagate, Robert Mueller, e il presidente degli Stati Uniti. “Come affermato da numerosi legali, ho l’assoluto diritto di concedermi l’assoluzione, ma perché dovrei farlo se non ho fatto nulla di sbagliato? Allo stesso tempo, la caccia alla streghe senza fine, guidata da tredici democratici arrabbiati, continua in vista delle elezioni di medio termine” twutta Donald ...

Accoltella la moglie a morte di fronte al figlio di 5 anni. Poi li lascia in Auto e va a costituirsi : Ha aggredito e Accoltellato la moglie a morte di fronte al figlio di cinque anni. Poi si è presentato alla stazione dei carabinieri di Seregno, in Brianza. Il killer è un 35enne marocchino, la vittima una 34enne di origini albanesi.Secondo una prima ricostruzione, l'aggressione sarebbe avvenuta dopo una lite in auto e l'uomo avrebbe poi lasciato il figlio in auto con la mamma agonizzante, fuggendo a piedi per poi andare in caserma. ...

I bimbi Autori di due mosaici sulla Costituzione : Reggio Emilia, presentati in apertura della festa che ha celebrato i 60 anni della scuola primaria G. Carducci. Celebrano i diritti e in particolare l'articolo 3 della Carta fondamentale

Pd - Delrio : “M5s-Lega? Faremo opposizione radicale - su Autonomia dei parlamentari si mette in discussione la Costituzione” : “Adesso è il tempo della responsabilità, delle scelte, noi lavoreremo nell’interesse del paese. Aiuteremo le scelte che aiutano l’Italia ma Faremo un’opposizione molto radicale su tutto ciò che mette in discussione la costituzione come l’autonomia dei parlamentari”. Lo ha detto Graziano Delrio all’ingresso dell’Assemblea nazionale dl Pd. “Stanno trasformando questa democrazia in un qualcosa ...

Migliaia di euro di profumi nascosti nell'intercapedine dell'Auto : Avevano ricavato un'intercapedine tra il bagagliaio e i sedili posteriori dell'auto all'interno della quale avevano stipato profumi di marca, di dubbia provenienza, per alcune Migliaia di euro. ...

Vibo Valentia - l'Autore della sparatoria si costituisce : Si è presentato nella notte in carcere. Ieri la sua auto era stata trovata, bruciata, nelle campagne di Spilinga