Autismo | una diagnosi precoce grazie a un esame del sangue

Autismo - un test agli occhi per predirlo : “Siamo lontani da una simile prospettiva” : “Potrebbe essere importante disporre in futuro di un test predittivo per facilitare e anticipare la diagnosi di disturbo dello spettro autistico semplice come un esame delle pupille, ma al momento siamo lontani da una simile prospettiva e comunque anche le possibili ricadute cliniche di cio’ restano al momento incerte.” Lo spiega all’Ansa Paolo Mariotti della UOC di Neuropsichiatria Infantile del Policlinico Gemelli di ...