Austria | incidente ferroviario | diversi feriti

Incidente ferroviario in Austria: un treno è deragliato e due vagoni si sono capovolti. diversi passeggeri sono rimasti feriti. Nel convoglio erano presenti anche molti studenti. L'Incidente è avvenuto nei pressi di Voellerndorf, nella zona di Gerersdorf. I soccorritori sono sul posto.

Austria : incidente ferroviario a Salisburgo - 54 feriti : Un incidente ferroviario si è verificato oggi nella stazione di Salisburgo, in Austria: alle 04:45 si sono scontrati due treni, uno proveniente da Venezia e l’altro da Zurigo, a una velocità di 25 km orari. Molti passeggeri sono stati feriti (54 in totale) da oggetti e valigie caduti dai ripiani: quasi tutti hanno riportato ferite lievi, solo una donna è stata operata per una lesione alla milza. Anche una macchinista è rimasta ferita e ...