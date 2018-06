Austria | deragliato treno carico di scolari

blogo

: Austria, treno deragliato: almeno due feriti gravi. Due vagoni capovolti, a bordo molti bambini - fattoquotidiano : Austria, treno deragliato: almeno due feriti gravi. Due vagoni capovolti, a bordo molti bambini - raffaello_451 : #austria video del treno deragliato a #Voellerndorf - AriannaAmbrosi0 : RT @Radio1Rai: #Deragliamento in mattinata in #Austria: un #treno è deragliato e due vagoni si sono capovolti. almeno 80 i passeggeri e, mo… -

(Di martedì 26 giugno 2018) Intorno alle ore 7:15 di questa mattina una Voellerndorf, in. All'interno del convoglio c'erano, secondo le stime delle autorità, almeno 80 passeggeri, molti dei quali in età scolare. Complessivamente si parla di 30 feriti già soccorsi, tra i quali 2 in gravi condizioni. Altre due persone sono invece ancora a bordo del, sul quale stanno lavorando i vigili del fuoco per liberarle dalle lamiere. Le loro condizioni di salute destano preoccupazione. Sul posto sono presenti 14 ambulanze e 3 elicotteri, oltre a diverse squadre dei vigili del fuoco.Gli altri 26 feriti non hanno riportato gravi conseguenze. Al momento non sono ancora chiare le cause dell'incidente.PROSEGUI LA LETTURAdié stato pubblicato su Cronacaeattualita.blogosfere.it alle 13:01 di Tuesday 26 June 2018