Austria | deraglia treno carico di scolari

Un treno è deragliato ad alcuni chilometri di distanza da Sankt Pölten, la capitale dello stato federato Austriaco della Bassa Austria. Secondo i giornali locali, ci sono una trentina di persone ferite, tra le quali molti bambini. Due vagoni del