Astronomia | la luna Caronte in primo piano | ieri e oggi

(Di martedì 26 giugno 2018) Una piccola protuberanza di fianco a Plutone, corrispondente a dei punti su un’immagine da telescopio: così,, quarant’anni fa, si mostrò allo sguardo degli studiosi su una foto granulosa. Il 22 giugno del 1978, James Christy, astronomo presso l’U.S. Naval Observatory a Flagstaff, in Arizona, era impegnato a definire ulteriormente l’orbita di Plutone intorno al Sole, quando notò un piccolo rigonfiamento su un versante di quello cheè classificato come pianeta nano, ma che all’epoca era ancora il nono pianeta del Sistema Solare. Controllando altre immagini, l’astronomo si rese conto che il turgore si spostava e pareva muoversi intorno a Plutone; Christy pensò alla presenza di una montagna particolarmente elevata oppure ad un satellite naturale in orbita sincrona, anche se fino a quel momento non era emerso nessun indizio in merito ad un sistema di lune intorno al pianeta. Lo ...