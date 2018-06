Astronomia | dai laser ai maser | ecco dove cercare

meteoweb.eu

(Di martedì 26 giugno 2018) Esiste nel cosmo un fenomeno gemello dei, ma visibile nella banda radio dello spettro elettromagnetico. Si tratta dei cosiddetti, identificati per la prima volta nello spazio circa 50 anni fa e ancora oggi oggetto di grande interesse da parte degli astronomi. Acronimo di Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation, iastronomici sono stati trovati soprattutto nei pressi delle culle stellari, quelle regioni del cosmoè più attiva la nascita di nuovi astri. Un’emissioneparticolarmente potente è stata registrata nel 1989, sprigionata da gas idrogeno attorno alla stella MWC349. Da allora – riporta Global Science – questa notevole fonte energetica è stata attentamente studiata, e i modelli hanno rivelato che la condizione ideale per la produzione deiè la presenza di un denso disco di gas ionizzato. Eppure, nonostante svariate ...