Asteroide esplode sulla Russia | non è stato rilevato dai sistemi di allerta VIDEO

(Di martedì 26 giugno 2018) Unè esploso: il “sasso spaziale” viaggiava alla velocità di 51.800 km/h, aveva un diametro di 4 metri e ha prodotto una “palla di fuoco” (bolide) osservata nei cieli di alcune città a sudest di Mosca. L’esplosione è avvenuta il 21 giugno ad un’altezza di circa 27 km e gli avvistamenti si sono concentrati principalmente a Voronzeh, Lipetsk, Kursk e Orel. In alcuni casi i testimoni hanno anche riferito di avere sentito un boato. L’oggetto non èdaididella NASA: è“catturato” per primo invece dai sensori progettati per registrare esplosioni nucleari. E’ stata la stessa Agenzia spaziale statunitense la settimana scorsa a rendere nota una vulnerabilità deidi rilevamento, che impedisce la rilevazione di oggetti in avvicinamento all’area della Terra ...