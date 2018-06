Assemblea Confindustria Cuneo | Boccia e Gola | ' Piano di inclusione | la grande sfida del

Calenda ad Arezzo per l'Assemblea di Confindustria : L'ex Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda sarà ad Arezzo il 18 luglio prossimo. E' infatti uno degli ospiti dell'Assise della delegazione di Arezzo di Confindustria Toscana Sud. l'Assemblea ...

Confindustria : il 15 giugno a Marghera Assemblea congiunta Padova- Treviso : Padova, 31 mag. (AdnKronos) – ‘Costruire il nuovo triangolo industriale” è il titolo della assemblea Generale 2018 per la prima volta congiunta di Confindustria Padova e Unindustria Treviso, che si terrà venerdì 15 giugno, con inizio dei lavori alle ore 17.30, al Pala Expo Venice di Marghera – Venezia.I lavori saranno aperti dai Presidenti Massimo Finco e Maria Cristina Piovesana. Quindi la relazione di Marco Fortis, ...

Assemblea annuale Confindustria - Boccia : "Economia forte per una politica forte" : Più crescita, più industria, più lavoro e più Europa: queste le parole d'ordine per costruire un'economia forte per una politica forte secondo il Presidente di Confindustria all'Assemblea annuale

Assemblea annuale di Confindustria - Boccia contro il contratto M5S-Lega : 'Non chiare le risorse' : "Non ci può essere una politica forte senza economia forte" anzi "se la politica pensa di essere forte creando le condizioni per indebolire l'economia lavora contro se stessa". Per Boccia, l'Italia "...

Assemblea Confindustria - Boccia : Servono riforme e un governo stabile e credibile : ... sapendo ben distinguere la questione italiana, ciò che dipende da noi, dalla questione europea, senza usare quest'ultima come alibi per non affrontare la prima" "L'economia globale comincia a ...

Governo : Gentiloni domani ad Assemblea Confindustria : Roma, 22 mag. (AdnKronos) – Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni sarà domani, mercoledì 23 maggio, alle ore 10.30, all’assemblea di Confindustria (Auditorium Parco della Musica). Si legge in una nota di palazzo Chigi. L'articolo Governo: Gentiloni domani ad assemblea Confindustria sembra essere il primo su CalcioWeb.