Assegno di mantenimento per il figlio portatore di handicap

(Di martedì 26 giugno 2018) Un argomento che merita attenzione, nell’ambito della separazione e del divorzio, è quello relativo all’diper ildi. L’dialdiva corrisposto anche quando questi diventa maggiorenne; infatti, il Legislatore ha esteso la medesima tutela dettata per i figli minorenni. Le patologie del vincolo matrimoniale – separazione e divorzio – non devono avere effetti pregiudizievoli sulla prole e, pertanto, non devono ledere gli interessi e i diritti della stessa. Chi scrive ritiene necessario ribadire – ripetita iuvant!- i figli non hanno alcuna responsabilità della crisi tra i genitori, anzi ne sono vittime, in quanto con la disgregazione del nucleo familiare sentono perdere quei pilastri su cui fare affidamento. La crisi familiare incide, ancor più, quando vi sono figli ...