Ascolti tv | 5 8 milioni di telespettatori per Iran – Portogallo

Ascolti tv - Polonia – Colombia sfiora 5 milioni di telespettatori : E’ il match dei Mondiali Polonia-Colombia su Italia1 a vincere il prime time del 24 giugno con 4 milioni 903mila telespettatori e il 25% di share. A seguire Tiki Taka Russia ha avuto 1 milione 572mila telespettatori (10%). Ascolti tv prime time La serata televisiva prevedeva anche su Rai1 un episodio in replica de I bastardi di Pizzofalcone che ha ottenuto 2 milioni 38mila telespettatori (10.8% di share). Su Canale5 L’Uomo che vide ...

Ascolti tv - oltre 7.2 milioni di telespettatori per Argentina – Croazia : La partita dei Mondiali di calcio Argentina-Croazia trasmessa da Canale5 vince il prime time del 21 giugno con 7.288.000 telespettatori pari al 34% di share. Ascolti tv prime time Su Rai1 la fiction in replica Don Matteo – dalle 21.44 alle 23.51 – ha conquistato 2.833.000 spettatori pari al 15.4% di share. Su Italia 1 17 Again – Ritorno al Liceo ha intrattenuto 1.115.000 spettatori con il 5.43% di share. Su Rai3 il film Carol ...

Ascolti tv - per Argentina-Croazia oltre 7 milioni di telespettatori : Il big match tra le due formazioni - che ha segnato la disfatta dell'albiceleste - ha vinto la prima serata grazie agli ottimi Ascolti su Canale 5. L'articolo Ascolti tv, per Argentina-Croazia oltre 7 milioni di telespettatori è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Ascolti tv - Iran – Spagna sfiora i 6 milioni di telespettatori : Ascolti tv, Prime Time Si conferma il successo dei Mondiali di calcio sugli Ascolti di prima serata: la partita Iran-Spagna è stata seguita su Italia1 da 5 milioni 729 mila spettatori con il 26.42% di share. A seguire Tiki Taka Russia ha ottenuto 1 milione 517 mila spettatori con il 10.05%. Sempre positivi gli Ascolti di Chi l’ha visto? su Rai3: il programma condotto da Federica Sciarelli ha catturato l’attenzione di 2 milioni 7 mila ...

Ascolti tv - 3.2 milioni per Tutto può succedere 3 ma vincono i Mondiali su Canale 5 : I Mondiali di Russia 2018 continuano a monopolizzare gli Ascolti tv. Il programma più visto della serata del 18 giugno è stata la partita trasmessa da Canale 5, Tunisia – Inghilterra, che ha raccolto davanti al video 6.273.000 spettatori pari al 27.8% di share. Ascolti tv prime time Su Rai1 l’esordio della fiction Tutto può succedere ha ottenuto un seguito di 3.254.000 spettatori e il 15.9% di share. Su Italia 1 il film Mi presenti i ...

Ascolti tv - oltre 7 - 4 milioni per Brasile-Svizzera su Canale 5 : Altra giornata da grandi Ascolti per le partite di Russia 2018 trasmesse sulle Reti Mediaset. L'articolo Ascolti tv, oltre 7,4 milioni per Brasile-Svizzera su Canale 5 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Ascolti tv - Un matrimonio da favola sfiora i 3 milioni di telespettatori : Con quasi tre milioni di spettatori (2.968.000 con il 13,6%) è il film tv ‘Un matrimonio da favola‘ di Carlo Vanzina con Ricky Memphis, Adriano Giannini, Emilio Solfrizzi, Giorgio Pasotti e Stefania Rocca su Rai1 a vincere la gara agli Ascolti del 13 giugno. Ascolti tv prime time Al secondo posto su Canale 5 lo speciale con Paolo Bonolis interrogato da Gianluigi Nuzzi “Avanti un altro! A crime italian story” con 2.571.000 ...

Ascolti tv - 3.8 milioni di telespettatori per i Wind Music Awards : Serata di Ascolti nel segno di Rai1 e delle reti Rai, nonostante il black out delle trasmissioni delle tre reti generaliste, tra le 20.20 e le 20.45, dovuto a un guasto tecnico nel centro di Saxa Rubra. In prime time ha dominato il secondo appuntamento con i Wind Music Awards dall’Arena di Verona, con Carlo Conti e Vanessa Incontrada, che ha ottenuto su Rai1 il gradimento di 3 milioni 885mila telespettatori (18.2%) di share. Il picco di 4 ...

Ascolti tv - con Conti non c'è storia : quasi 4 milioni per i WMA e a Mediaset muti : Carlo Conti, Vanessa Incontrada e i migliori artisti del panorama musicale italiano: il mix perfetto che porta Rai 1 in vetta agli Ascolti del martedì sera. Nonostante potesse sembrare una...

Amici 17 vince la gara degli Ascolti : 4 milioni 872 mila telespettatori : Un'audience eccellente per la finale del talent show Amici che tiene incollati allo schermo 4 milioni 872 mila telespettatori pari al 25.13% di share. L'esordio su Rai1 di 'Ricatto d'Amore' si deve ...

Ascolti tv - 2.3 milioni di telespettatori per la replica de I bastardi di Pizzofalcone : Il programma più visto delle prima serata televisiva del 10 giugno è stato su Rai1 la riproposizione della fiction “I bastardi di Pizzofalcone” con Alessandro Gassman e Carolina Crescentini che ha raccolto 2.364.000 telespettatori e l’11.8% di share. Ascolti tv prime time Su Canale 5 Dr. Knock ha raccolto davanti al video 1.462.000 telespettatori pari al 7.3% di share. Nei dettagli della prima serata su La7 Non è L’Arena ...

Ascolti tv - oltre 3.4 milioni di telespettatori per Avanti un altro pure di sera : Avanti un altro pure di sera su Canale 5 si aggiudica il prime time del 6 giugno con 3 milioni 428mila telespettatori e il 17.47% di share. Ascolti tv prime time Su Rai3 l’appuntamento con Chi l’ha visto?, la trasmissione condotta da Federica Sciarelli ha fatto registrare uno dei migliori risultati stagionali, con 2 milioni 233mila telespettatori (11.6% di share). Su Italia 1 il film The Transporter ha registrato 1 milione 985mila ...

Ascolti tv - oltre 4 milioni per la semifinale di Amici : La semifinale di Amici, con 4 milioni 65mila telespettatori e uno share del 21.82%, è il programma più visto nella prima serata tv del 3 giugno. Ascolti tv prime time Su Rai1 Che tempo che fa condotto da Fabio Fazio ha raccolto 3 milioni 542mila telespettatori pari al 16.92% di share, seguito da Che tempo che fa – il tavolo che è stato visto da 2 milioni 14 mila spettatori pari al 15,3%. Su La7 Non è L’Arena di Giletti ha segnato ...

Ascolti tv - oltre 3 milioni di telespettatori per La Partita del cuore : Ascolti tv, Prime time Nel ricordo di Fabrizio Frizzi la sfida degli Ascolti di prima serata è vinta da La Partita del cuore che su Rai1 ha ottenuto 3 milioni 123 mila spettatori e uno share del 14.6%. La puntata di Chi l’ha visto? su Rai3 ha registrato 2 milioni 269 mila spettatori (11.1% di share). Su Canale il film 5 Blood Father ha raggiunto 2 milioni 66 mila spettatori (9.4%). Su Italia 1 il film Il Mistero dei Templari – ...