Arrivano a scuola i tablet del referendum

SCUOLA/ Alternanza scuola-lavoro - dove non Arrivano le aziende ci pensano le diocesi : Molte diocesi italiane hanno stipulato intese o protocolli di collaborazione con gli Uffici scolastici regionali sull’Alternanza SCUOLA-lavoro. ROBERTO PELLEGATTA (Disal)(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ Alternanza SCUOLA-lavoro, tutto il potere alle circolari (in barba agli studenti), di M. PredieriSCUOLA/ Alternanza SCUOLA lavoro, la burocrazia del Miur può rovinare tutto, di F. Foschi

Scuola - Arrivano i tagli da spending review : il Miur dovrà risparmiare su 7 punti : arrivano ancora tagli sulla Scuola, questa volta per effetto della spending review. Solo quattro mesi fa, come riferisce Il Sole 24 Ore, c’era stata una prima “sforbiciata” al fondo per valorizzare il merito degli insegnanti. Ma la spending review impone al Miur un taglio complessivo di 100 mln di euro. Dove il ministero dovrà applicare […] L'articolo Scuola, arrivano i tagli da spending review: il Miur dovrà risparmiare su 7 punti ...

Niente pantaloncini corti e canottiera a scuola : genitori in rivolta. Con la bella stagione Arrivano i divieti in classe : Ad esempio chi frequenta Economia aziendale e in particolare il corso di Microeconomia a Torino, deve avere decoro e sobrietà, pena il mancato accesso nelle aule universitarie. A dettare le regole lo ...

Arrivano i prof - Lino Guanciale 'Con noi la scuola è un fumetto' - Cinema - Spettacoli : La passionaccia politica mi portava ad andare fuori dalle regole ma la passione mi ha fatto vivere la scuola in modo completo, la sera organizzavamo il cineforum, ci confrontavamo. Sono stato ...

Scuola - via libera definitivo al nuovo contratto : Arrivano gli aumenti fino a 110 euro per i docenti : Firmato il nuovo accordo, dopo la preintesa del 9 febbraio e l'ok del Consiglio dei ministri e della Corte dei conti. Previsto anche un ridimensionamento del...

Scuola - Arrivano le Voting Machine : ultime notizie 19 aprile : Detto fatto. Come preannunciato in occasione del referendum consultivo che si è tenuto in Lombardia lo scorso 22 ottobre, le tanto dibattute Voting Machine inaugurate per votare non sono andate perse. Verranno infatti utilizzate nelle scuole lombarde, e in questi giorni si sta procedendo alla distribuzione delle stesse in base alle richieste pervenute dai vari istituti […] L'articolo Scuola, arrivano le Voting Machine: ultime notizie 19 ...