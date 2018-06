Argentina si qualifica agli ottavi se Mondiali 2018 | risultati utili con la Nigeria

Mondiali 2018 - l’Argentina si qualifica agli ottavi di finale se… Tutte le combinazioni e i risultati utili contro la Nigeria : Questa sera (ore 20.00) l’Argentina si gioca il tutto per tutto ai Mondiali 2018 di calcio. L’Albiceleste è con le spalle al muro e non può più sbagliare: Leo Messi e compagni, infatti, hanno un solo punto in classifica e devono assolutamente battere la Nigeria per sperare di qualificarsi agli ottavi di finale. Il successo contro gli africani è l’unico modo che hanno i sudamericani per cercare di proseguire la propria avventura ...

Cosa deve fare l’Argentina per qualificarsi agli ottavi dei Mondiali : Messi e compagni obbligati a vincere, ma i soli tre punti potrebbero non bastare qualora l'Islanda ottenesse un successo contro la Croazia capolista. L'articolo Cosa deve fare l’Argentina per qualificarsi agli ottavi dei Mondiali è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

LIVE Argentina-Nigeria in DIRETTA : Messi e Dybala si qualificano se…Tutti i possibili incroci e risultati : Oggi martedì 26 giugno si gioca Argentina-Nigeria, match valido per i Mondiali 2018. A San Pietroburgo (Russia) è la notte del dentro o fuori, l’Albiceleste è con le spalle al muro dopo aver conquistato un solo punto in due partite, gli schiaffoni presi dalla Croazia pesano su morale di Messi e compagni che però sono ancora in gioco e hanno ancora un’occasione per qualificarsi agli ottavi di finale. I sudamericani sono ...

Mondiali Russia 2018 : con la Nigeria - ultima chiamata per l’Argentina. La qualificazione dell’Albiceleste a 1.75 su Sisal Matchpoint : Mondiali Russia 2018 – Da una delle favorite alla vittoria del Mondiale, alla clamorosa eliminazione già alla prima fase: questa la parabola dell’Argentina che, dopo il pareggio per 1-1 contro l’Islanda e la sonora sconfitta subita per 3-0 contro la Croazia, con la Nigeria deve vincere per forza e sperare che l’Islanda non faccia altrettanto con i croati. Gara da dentro o fuori dunque e, a guardare il pronostico di Sisal Matchpoint, ...

Argentina si qualifica agli ottavi se... / Mondiali 2018 - alla Nigeria basta un pari : L'Argentina può ancora qualificarsi agli ottavi dei Mondiali 2018: deve però vincere e anche questo potrebbe non bastare perchè dipenderà dai risultati delle avversarie. Nel 2002 infatti...(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 23:51:00 GMT)

Argentina SI QUALIFICA AGLI OTTAVI SE... / Mondiali 2018 - vincere con la Nigeria potrebbe non bastare! : L'ARGENTINA può ancora QUALIFICArsi AGLI OTTAVI dei Mondiali 2018: deve però vincere e anche questo potrebbe non bastare perchè dipenderà dai risultati delle avversarie. Nel 2002 infatti...(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 19:44:00 GMT)

Mondiali 2018 - Lionel Messi ringrazia la Nigeria. L’Argentina può ancora qualificarsi : le possibili combinazioni. L’Albiceleste agli ottavi di finale se… : L’Argentina è ancora in corsa per qualificarsi agli ottavi di finale dei Mondiali 2018 di calcio. L’Albiceleste, dopo essere stata demolita dalla Croazia nel big match di ieri sera, doveva sperare in una vittoria della Nigeria sull’Islanda e così è stato. Lionel Messi e compagni possono ancora sperare di proseguire la propria avventura nella rassegna iridata, si deciderà tutto nell’ultima sfida contro le Super Aquile ma ...

Argentina SI QUALIFICA AGLI OTTAVI SE.../ Mondiali 2018 - sarà Burruchaga a guidare l'assalto alla Nigeria? : L'ARGENTINA può ancora QUALIFICArsi AGLI OTTAVI dei Mondiali 2018: deve però vincere e anche questo potrebbe non bastare perchè dipenderà dai risultati delle avversarie. Nel 2002 infatti...(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 17:25:00 GMT)

Argentina si qualifica agli ottavi se.../ Mondiali 2018 - è tutto nelle mani di Messi - come con l’Ecuador : L'Argentina può ancora qualificarsi agli ottavi dei Mondiali 2018: deve però vincere e anche questo potrebbe non bastare perchè dipenderà dai risultati delle avversarie. Nel 2002 infatti...(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 15:08:00 GMT)

Mondiali 2018 - l’Argentina si qualifica agli ottavi di finale se… Leo Messi e compagni a rischio eliminazione! : L’Argentina è con le spalle al muro ai Mondiali 2018 dopo la sonora sconfitta patita ieri sera contro la Croazia. L’Albiceleste è sprofondata sotto i colpi di Mandzukic e compagni, il roboante 3-0 ha spedito i sudamericani nei bassifondi e ora la permanenza in Russia è davvero appesa a un filo. Leo Messi e compagni hanno conquistato solo un punto delle prime due partite giocate in questa rassegna iridata, quello strappato contro ...

Mondiali Russia 2018 - l'Argentina si qualifica se : le combinazioni che portano avanti l'Albiceleste : La Croazia guida il Gruppo D con 6 punti. Seguono con appena 1 punto Argentina e Islanda, in fondo c'è la Nigeria a zero punti. Ecco tutte le possibili combinazioni che porterebbero l'Albiceleste agli ...

Argentina si qualifica agli ottavi se.../ Mondiali 2018 - risultati contro la Nigeria per passare il girone : L'Argentina può ancora qualificarsi agli ottavi dei Mondiali 2018: deve però vincere senza se e senza ma, e anche questo potrebbe non bastare perchè dipenderà dai risultati delle avversarie(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 22:37:00 GMT)