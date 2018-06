Aquarius | Le Pen | ' nave sia confiscata'

Salvini : “Parigi non pensi che - accogliendo 100 migranti dell’Aquarius - possa lavarsi la coscienza” : «A me le pacche sulle spalle, le rassicurazioni, le parole non bastano: è ora di passare dalle parole ai fatti e i fatti si vedranno al vertice europeo del 28 giugno. Mi fa piacere che la Francia accolga una parte dei passeggeri Aquarius, ma non basta: Parigi non pensi che, accogliendo 100 migranti, possa lavarsi la coscienza. C’è ancora tanto da f...

Aquarius - un Paese che non accoglie è un Paese che non sa pensare al futuro : Spesso la soluzione ai problemi l’abbiamo sotto il naso. Anche quello legato ai fenomeni migratori non ha una soluzione lontano da noi, ma è sotto gli occhi di tutti: il migrante. Che incarna oggi il più rivoluzionario e straordinario agente di cambiamento per la società che siamo chiamati a costruire. E’ questa la posizione espressa da noi, undici soggetti che rappresentano in Italia, Ashoka, la più grande rete di imprenditori sociali al ...

Ore 21 - Aquarius sulla rotta verso la Spagna : «Ora pensiamo positivo» : CATANIA - Migranti. Li abbiamo visti sbarcare mille e mille volte in qualche punto della Sicilia. I loro viaggi sono cominciati da luoghi poverissimi, tutti alla fine del mondo. Le loro storie si sono incrociate prima in Libia e poi in mezzo al Mediterraneo. Ma stavolta - oggi - la loro sorte segue direzioni diverse. In 629 sono in viaggio e arriveranno a Valencia ...

Caso Aquarius - conseguenze penali per il governo : rischio condanna internazionale. Esposto in procura contro Matteo Salvini : tutti i dettagli : È scontro aperto sulla vicenda della nave Aquarius che sta muovendo verso la Spagna con a bordo i 629 migranti. Al centro di tutto c’è l’effetto della chiusura dei porti italiani su disposizione di Matteo Salvini e Danilo Toninelli – rispettivamente ministro dell’Interno e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture – che potrebbe causare conseguenze penali e portare il governo italiano sul banco degli imputati. Sì, la ...

Aquarius - canti e “pensieri positivi” per resistere - il neonato portato in salvo e la coppia che si è ritrovata : Un medico tiene in braccio di notte un neonato che ha due occhi neri enormi. È protetto dalla sua tutina grigio chiara, forse è caduto in mare prima di essere portato in salvo e quindi è stato coperto. Qualcuno gli ha dato un ciuccio che lui non ha intenzione di lasciare. È uno dei 123 minori a bordo della nave Aquarius, rimasta ferma per quasi due giorni tra le coste della Sicilia e quelle di Malta. Loro non sanno di essere stati ...

Aquarius - ministro Spagna : “Italia rischia responsabilità penali” : Aquarius, ministro Spagna: “Italia rischia responsabilità penali” Aquarius, ministro Spagna: “Italia rischia responsabilità penali” Continua a leggere L'articolo Aquarius, ministro Spagna: “Italia rischia responsabilità penali” proviene da NewsGo.

Aquarius - i profughi verso Valencia. Macron : «Dall’Italia cinismo». La Spagna : «Rischio responsabilità penali» : Il capo del Viminale Salvini riferirà domani in Senato sul caso della nave senza approdo, ma intanto Parigi e Madrid criticano duramente il nostro Paese

Aquarius - l'Europa contro l'Italia : per i francesi è 'vomitevole' - Madrid pensa alla denuncia - Salvini : 'Grazie a noi in Europa si cambia' : Cinquecento dei 629 migranti soccorsi in mare dalla nave Aquarius, bloccata al largo a seguito del braccio di ferro tra Italia e Malta , saranno trasbordati su due navi italiane e condotti in Spagna. "...

