Aquarius a Marsiglia | Sos Mediterranée | in Italia clima difficile

notizie.tiscali

: Migranti, Aquarius: “Malta rifiuta nostro scalo tecnico obbligatorio. Non ha dato spiegazioni. Andremo a Marsiglia” - fattoquotidiano : Migranti, Aquarius: “Malta rifiuta nostro scalo tecnico obbligatorio. Non ha dato spiegazioni. Andremo a Marsiglia” - SkyTG24 : #UltimOra #Migranti, #Aquarius fa scalo tecnico a Marsiglia dopo no di Malta #Canale50 - marisavillani : RT @fattoquotidiano: Migranti, Aquarius: “Malta rifiuta nostro scalo tecnico obbligatorio. Non ha dato spiegazioni. Andremo a Marsiglia” ht… -

(Di martedì 26 giugno 2018) "Questa volta abbiamo scelto di non andare in Sicilia", per non "cristallizzare l'attenzione" su questo scalo e rischiare di diventare così argomento di politica interna in, ha aggiunto.Lo ...