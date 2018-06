Apple rilascia Schoolwork l' app che trasforma iPad in registro e diario di classe

Installa Subito iOS 12 Beta 1 Rilasciato Ufficialmente Da Apple : Download e Installazione iOS 12 Beta Pubblica ufficiale, appena Rilasciato da Apple. Ecco la guida completa per scaricare e Installare iOS 12 Beta Pubblica Ufficiale Come Installare la Beta pubblica di iOS 12 Poche settimane fa il nuovo sistema operativo iOS 12 è stato presentato Ufficialmente da Apple. Ne abbiamo parlato in un articolo dedicato: iOS 12 […]