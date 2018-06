Appello dei macellai al ministro dell' Interno | Proteggeteci dai raid dei

Migranti - nuovo Appello : "La protezione dei minori al centro delle politiche europee" : "L'Europa continua a non trovare una voce comune in difesa dei diritti di chi è più vulnerabile, primi tra tutti i bambini, preoccupandosi solo di rafforzare le proprie frontiere". E' quanto scrive in...

Alessandro Narducci/ Incidente mortale - l’Appello della polizia e il lavoro dei vigili urbani : Lo chef Alessandro Narducci e la collega Giulia Puleio sono morti a Prati per colpa di un Incidente in scooter, fatale è stato l'impatto con un'automobile.(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 09:57:00 GMT)

Appello dei dipendenti Microsoft per i bimbi migranti in gabbia : Uno spettacolo indegno che ha sconvolto il mondo e di cui i lavoratori dell'azienda fondata da Bill Gates 'non vogliono essere complici'. 'Crediamo che l'azienda debba prendere una posizione etica e ...

Rifiuti - Appello al Governo : "Mille bimbi con tumori nella Terra dei fuochi" : Vivere in un ambiente contaminato comporta un aumento di tumori maligni del 9% tra 0 e 24 anni. A illustrare questi dati è stato Ivano Iavarone, primo ricercatore Iss e direttore del centro collaborativo...

Cesenatico - scomparsa a 15 anni. L'Appello dei genitori : Cesenatico , Cesena, - 18 giugno 2018 - A Cesenatico una famiglia vive ore di apprensione per la scomparsa di Caren, una ragazzina di 15 anni che si è allontanata da venerdì scorso assieme ad un ...

L'Appello dei vescovi all'Europa "L'Italia non sia lasciata sola" : Aiutare i migranti a non migrare e alzare la voce con l'Europa perché non lasci l'Italia da sola nell'accogliere "con dignità" chi sbarca sulle nostre coste. "Crediamo nel diritto di ogni persona a non dover essere costretta ad abbandonare la propria terra e in tale prospettiva come Chiesa lavoriamo" dice in un messaggio il cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia e presidente della Cei, che riunisce i vescovi italiani, dopo una ...

Idee per il contributo dei cattolici alla politica dopo l'Appello del cardinale Bassetti : ... lavoro invece che assistenza , che vuol dire formazione, imprese, sviluppo, , emergenza educativa , che non vuol dire solo scuola e università, ma coinvolge tutto il complesso mondo della famiglia, ...

Mai smartphone e tablet prima dei due anni - l'Appello dei pediatri : No a smartphone e tablet prima dei due anni, durante i pasti e prima di andare a dormire. Limitarne l'uso a massimo un'ora al giorno nei bambini tra i 2 e i 5 anni e al massimo due ore al giorno per ...

Smartphone e tablet - l'Appello dei pediatri : "Ecco l'uso corretto per i vostri bambini" : No a Smartphone e tablet prima dei due anni, durante i pasti e prima di andare a dormire. Tra le altre linee guida, viene raccomandato di limitarne l'uso a massimo un'ora al giorno nei bimbi tra i 2 e i 5 anni e al massimo...

“Era paralizzata e non parlava”. La scoperta dei medici e l’Appello disperato della mamma : “Controllate anche voi i vostri figli” : In un post su Facebook, ampiamente condiviso ormai in tutto il mondo, una mamma ha lanciato un vero e proprio allarme avvertendo tutti i genitori affinché non si ritrovino a vivere una situazione come la sua e di sua figlia. Kailyn, la bambina, si è svegliata e aveva difficoltà anche solo a parlare. La madre l’ha portata al centro medico dell’Università del Mississippi e i medici, dopo aver effettuato degli esami del sangue e una ...

Nessuno tocchi la Fornero - Appello dei giovani industriali : "Indebitate la nostra generazione" : "Sì a Jobs act e alla legge Fornero sulle pensioni. "No grazie - se insostenibile per i conti pubblici - alla Flat Tax". Così Alessio Rossi, presidente dei giovani imprenditori di Confindustria...

Scomparso da giorni : l'Appello dei familiari : Antonino Intraia Non si hanno più sue notizie da cinque giorni . Domenica 3 giugno si è alzato ed è uscito senza neanche preparsi un caffè. Antonino Intraia , 38 anni, residente a Settimo Torinese, ...

L'Appello dei terremotati di Norcia : «Non calpestate le lenticchie per farvi i selfie - sono la nostra unica ricchezza» : Nel voler scattare selfie o per immortalare lo spettacolo che regala la natura, spesso calpestano i campi, mettendo così a rischio l'economia locale che affronta già molte difficoltà. 'Castelluccio e ...