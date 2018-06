App | Giochi ed Icon Pack scontati e Gratis per Android 26-27 Giugno 2018

Sollevamento pesi - Giochi del Mediterraneo 2018 : Cristiano Ficco stupisce tutti - magico oro nello strAppo tra gli 85 kg : Cristiano Ficco: classe 2001, 17 anni, e un futuro radioso dinanzi a sè. Oggi ha sprigionato il suo talento cristallino con una prestazione superba nello strappo della categoria -85 kg dei Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona, vincendo una gara soffertissima in cui i suoi rivali hanno messo sotto pressione il nostro sollevatore fino all’ultimo. L’azzurro ha dimostrato grande carattere ed è innegabile che possa avere ancora ...

Sollevamento pesi - Giochi del Mediterraneo 2018 : Maria Grazia Alemanno fuori dal podio nello slancio e nello strAppo dei -63 kg - oro alla tunisina Belkhir e alla turca Levent : La spedizione azzurra del Sollevamento pesi ai Giochi del Mediterraneo 2018 colleziona un altro doppio quarto posto con Maria Grazia Alemanno, portacolori azzurra nella categoria -63 kg femminile. L’italiana classe 1991 ha lottato strenuamente nelle due finali, offrendo una buona performance in entrambe le prove anche se non è stato sufficiente per salire sul podio per un’incollatura. nello strappo l’azzurra ha alzato con ...

Sollevamento pesi - Giochi del Mediterraneo 2018 : Salvatore Esposito quarto nello slancio e nello strAppo dei -77 kg : Salvatore Esposito rimane ai piedi del podio nelle prove di strappo e slancio della categoria -77 kg del Sollevamento pesi ai Giochi del Mediterraneo 2018, le cui gare si stanno svolgendo nel Constantì Pavilion di Tarragona. Il sollevatore italiano ha offerto una prestazione in linea con le sue possibilità, ma per il podio sarebbe servito un exploit notevole. Nella gara di strappo l’azzurro si è classificato al quarto posto con 132 kg ...

Giochi del Mediterraneo - Lombardo d'Oro - Zanni e Russo d'argento Trionfo Azzurro nella 53 kg; Zanni secondo nello strAppo nella 69 kg : Giornata da incorniciare per l'Italia dei Pesi, impegnata nella XVIII Edizione dei Giochi del Mediterraneo di Tarragona. Nel giorno del suo 27° compleanno Jennifer Lombardo si regala due medaglie d'...

Sollevamento pesi - Giochi del Mediterraneo 2018 : Mirko Zanni argento nello strAppo! : Mirko Zanni conquista l’argento nello strappo nella categoria di peso -69 Kg ai Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona, alle spalle di Daniyar Ismayilov, l’atleta turco già argento alle Olimpiadi di Rio 2016 tra i 62kg. Segue al terzo posto il tunisino Karem Ben Hnia. Per raggiungere il secondo posto Zanni ha sollevato 145 kg al terzo tentativo, facendo meglio del terzo classificato Ben Hnia, che ha sollevato 144 kg. Il turco ...

Il fine settimana è ricco di offerte su App e giochi Android : Ci sono più di 80 tra app e giochi Android oggi in offerta sul Play Store. Di questi saranno ben 27 i contenuti disponibili gratuitamente. Esiste un modo migliore per affrontare al meglio il weekend? L'articolo Il fine settimana è ricco di offerte su app e giochi Android proviene da TuttoAndroid.

Sollevamento pesi - Giochi del Mediterraneo 2018 : Alessandra Pagliaro vince il bronzo nello strAppo dei -48kg : Alessandra Pagliaro ha conquistato la medaglia di bronzo nello strappo della categoria -48kg femminile nella prima giornata riservata alle finali del Sollevamento pesi ai Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona. L’azzurra si è guadagnata la medaglia in una gara in cui la vincitrice turca Saziye Edogan e la francese Anais Michel (argento) hanno dimostrato di avere un buon margine di vantaggio sulle altre concorrenti in gara, mentre la ...

App - Giochi ed Icon Pack scontati e Gratis per Android 22 Giugno 2018 : Più di 60 tra applicazioni e Giochi Gratis e scontate 22 Giugno 2018. Ecco l’elenco di Giochi e app Gratis o scontate per Android Oltre 60 applicazioni e Giochi Gratis e scontate per Android 22 Giugno 2018 Aggiorniamo la lista delle applicazioni Gratis o scontate ed ora sono oltre 60 app scontate tantissime applicazioni Gratis […]

App - Giochi ed Icon Pack scontati e Gratis per Android 22 Giugno 2018 : Più di 60 tra applicazioni e Giochi Gratis e scontate 22 Giugno 2018. Ecco l’elenco di Giochi e app Gratis o scontate per Android Oltre 60 applicazioni e Giochi Gratis e scontate per Android 22 Giugno 2018 Aggiorniamo la lista delle applicazioni Gratis o scontate ed ora sono oltre 60 app scontate tantissime applicazioni Gratis […]

App - Giochi ed Icon Pack scontati e Gratis per Android 21 Giugno 2018 : Più di 40 tra applicazioni e Giochi Gratis e scontate 21 Giugno 2018. Ecco l’elenco di Giochi e app Gratis o scontate per Android Oltre 40 applicazioni e Giochi Gratis e scontate per Android 21 Giugno 2018 Aggiorniamo la lista delle applicazioni Gratis o scontate ed ora sono oltre 40 app scontate tantissime applicazioni Gratis […]

Realtà aumentata su iPhone : migliori App e giochi : Vi avevamo già mostrato i precedenza i migliori giochi ARKit per iPhone e iPad, ovvero dei giochi capaci di sfruttare il nuovissimo motore grafico di Realtà aumentata integrato negli ultimi dispositivi della mela morsicata – ARKit appunto – che sfruttano l’hardware e le speciali fotocamere per percepire la profondità (il mondo in 3D insomma) ed interagire con essa! La Realtà aumentata però, non è solo un mezzo per giocare e ...

Play Store : sconti fino al 75% su App e giochi Android e sono ben 24 i titoli gratuiti : sono 50 le app e i giochi Android oggi in offerta sul Play Store. Di questi saranno ben 24 i contenuti disponibili gratuitamente. Esiste un modo migliore per celebrare il solstizio d'estate di quest'oggi? L'articolo Play Store: sconti fino al 75% su app e giochi Android e sono ben 24 i titoli gratuiti proviene da TuttoAndroid.

Boxe - Giochi del Mediterraneo 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. CAppai - Vianello e Manfredonia guidano una motivata spedizione : 40 ori, 25 argenti, 44 bronzi: a tanto ammonta il bottino dell’Italia della Boxe ai Giochi del Mediterraneo. A Tarragona, dal 25 al 30 giugno, saranno nove i pugili azzurri che cercheranno di rimpinguare questo che è il maggior numero di medaglie di un Paese nella manifestazione. Andiamo a scoprire un po’ meglio le loro reali possibilità: Manuel Cappai, -49 kg Cappai, che in carriera un paio di Olimpiadi le ha disputate, punta a fare ...

Boxe - Giochi del Mediterraneo 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. CAppai - Vianello e Manfredonia guidano una motivata spedizione : 40 ori, 25 argenti, 44 bronzi: a tanto ammonta il bottino dell’Italia della Boxe ai Giochi del Mediterraneo. A Tarragona, dal 25 al 30 giugno, saranno nove i pugili azzurri che cercheranno di rimpinguare questo che è il maggior numero di medaglie di un Paese nella manifestazione. Andiamo a scoprire un po’ meglio le loro reali possibilità: Manuel Cappai, -49 kg Cappai, che in carriera un paio di Olimpiadi le ha disputate, punta a fare ...